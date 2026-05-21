MLB》締歷史首見壯舉 投手大谷幽默自誇：打者翔平幹得好！

大谷翔平。（美聯社合成圖）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天睽違1個多月後首度單場投打二刀流，面對教士繳出強投豪打的身手，敲出本季第8轟，主投5局飆4K無失分，勇奪本季第4勝。大谷賽後受訪幽默表示，「投手大谷」非常感謝「打者翔平」。

大谷翔平此役擔任開路先鋒，首打席鎖定瓦茲奎茲（Randy Vasquez）第一顆的95.5英哩偏高速球，轟出中外野陽春砲，助隊先馳得點，本季第8轟的擊球初速高達111.3英哩、飛行距離為405英呎。他在賽後稱讚「打者翔平」：「今天這場比賽，我身為投手，最在意的是就是不要先失分，而在那之前球隊就先得分了，我想是第一棒在開局做得很好。」

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隨後被問到身為打者與投手的不同之處時，大谷翔平坦率地說道，身為打者，就算打了一支全壘打，也無法確定是否能對勝利做出絕對貢獻；但身為先發投手，只要能確實封鎖對手，投滿6局、7局保持無失分，基本上大部分的比賽都能贏下來，兩者上多少還是有點不同。

從上個賽季開始，外界就指出大谷在登板投球時的打擊成績會有所下滑，而這場比賽是他睽違4場登板以來，再度同時以投打身分上場。對於用全壘打寫下好表現，大谷翔平認為「投手大谷」對「打者翔平」其實沒有太大影響，「我是把打擊和投球完全分開來看的，雖然是同時在做這兩件事，但我盡量不讓兩者互相影響，所以其實沒有特別在意。」

這發首局首打席全壘打，是大谷翔平本季第3支，生涯共累積27發，而至於在登板日敲出首打席首球全壘打，這是他自2016年7月3日效力火腿對戰軟銀之戰後再度達成，在大聯盟更是史上首見的鬼神壯舉。

大谷翔平。（美聯社）

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