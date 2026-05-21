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MLB》大谷翔平跌出投手實力榜前3 官網作家：跟他的表現無關...

2026/05/21 17:02

大谷翔平。（資料照，路透）大谷翔平。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟官網今天公布最新先發投手實力排行榜，道奇日本巨星大谷翔平從榜首跌至第4名，費城人王牌桑契斯（Cristopher Sánchez）勇奪第一，暫居聯盟三振王的釀酒人火球新星米蕭羅斯基（Jacob Misiorowski）則是衝上第2，兩人未來都將成為大谷競爭國聯塞揚獎的最大勁敵。

大谷翔平在最新一期的先發投手實力排行榜，從榜首位置下滑至第7名，大聯盟官網作家格林斯潘（Jared Greenspan）指出，這與大谷在投手丘上的表現幾乎毫無關係，他在本季繳出0.82（現為0.73）的防禦率，這是本季所有投球局數至少投滿40局的投手當中最好的紀錄。

對手面對大谷的打擊率僅有0.159（現為0.163），這部分要歸功於他極具壓制力的火球與橫掃球組合，本季使用這兩種球路的比例高達71.4%，高於去年的61.4%。

費城人王牌投手桑契斯從原本的第4名躍居為榜首，他在5月16日面對海盜投出完封勝，連續無失分紀錄延續至29.2局，成為目前大聯盟現役最長的無失分紀錄，有望挑戰名人堂強投亞歷山大（Grover Alexander）在1911年創下的41局無失分的隊史紀錄。

桑契斯今年只用3種球路就展現驚人的宰制力，其中最具代表性的，就是他那顆威力十足的變速球，讓對手打擊率僅有0.148，並製造高達49%的揮空率。

本次先發投手實力榜排名再度洗牌，桑契斯高居第一，米蕭羅斯基緊追在後，洋基施利特勒（Cam Schlittler）小跌一名至第3，大谷翔平從榜首跌至第4，5至10名依序為海盜史基斯（Paul Skenes）、勇士塞爾（Chris Sale）、紅人伯恩斯（Chase Burns）、費城人惠勒（Zack Wheeler）、藍鳥席斯（Dylan Cease）和白襪馬丁（Davis Martin）。

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