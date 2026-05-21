中職》「量化訓練」的真實內涵 洪總詳細闡述

台鋼雄鷹總教練洪一中。（資料照，台鋼雄鷹提供）

〔記者羅志朋／綜合報導〕台鋼雄鷹總教練洪一中與昔日中信兄弟總教練林威助（現任富邦悍將執行副領隊），執教生涯都強調扎實訓練，選手練球非常精實，透過量化訓練充分打底，其實是有用意的。

洪總解釋，過去他在Lamigo桃猿帶兵，選手練得很多，其實練得多不代表能完全反應在成績上，因為有些選手天分好，可能不用練太多就能有好成績，有些選手天分大概就是這樣子，練再多進步也有限，練得多的真正用意在於打好基礎，把身體練得更強壯，這樣比較不容易受傷，而且生涯可以延續得比較長久。

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洪總以昔日桃猿子弟兵為例，「以前小胖（林泓育）、智平、朱哥（朱育賢）、德龍，他們被操得多兇，你看，現在小胖和智平到了40歲都還很能打，德龍也是，朱哥成績還是很好。」洪總指出，上述這些話當年都跟選手講過，現在可以看一下是不是這樣子。

近年運動科學訓練成為顯學，洪總強調，並沒有排斥運科，他認為運科很好，目前台鋼雄鷹也引進運科輔助訓練，前提是選手的基本動作和身體素質有沒有達到一定水準，如果有達到，搭配運科訓練當然會有成效，如果基礎不穩固，效果可能就沒那麼好，基本功可以透過不斷努力練習變得更扎實，對場上表現有幫助。

2020年林威助擔任兄弟二軍總教練受訪時曾表示，過去在日本打球，後來回到台灣發現球員訓練量不足，練習時間不夠長，練得又不夠多，很難打好基礎，因此他剛接兄弟二軍總教練就覺得需要做改變，練習量當然不能與日本職棒相比，必需衡量台灣天氣，希望盡量在好的狀態下有好的訓練量和品質，同時強調選手態度，態度好，進步幅度比較快。

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