中職》富邦育成日投有3大特質 餅總：至少有3、4號洋將水準

富邦悍將阿部雄大。（記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／新北報導〕富邦悍將日籍左投阿部雄大昨天對統一獅先發7局被2支安打，有6次三振，勇奪2連勝，成為2012年統一獅鎌田祐哉後、又有至少7局6K無四壞且失1分以內的日籍投手，來台拿下2連勝。獅隊總教練林岳平看出他的三個特性，認為他在台灣有一定的能力可以生存。

阿部雄大在高校畢業後加入的日本社會人球隊ENEOS，過去曾在都市對抗野球大會勇奪12次冠軍，目前仍是日本紀錄，阿部也曾參加過6次，包括在2022年成為冠軍成員，在效力7個球季後決定退社，今年以育成合約到富邦悍將打拚，5月12日上一軍2場13.1局宰制獅象僅掉1分，變成球隊輪值主力。

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餅總認為，阿部的控球和變化球都不錯，又是左投，有一定的能力在台灣生存，「主要他有曲球、滑球跟指叉球都可以把球投在很低的位置。有速度、有控球，又是左投，在台灣最起碼能扛下三、四號的洋將。」

阿部雄大的活躍，未來是否會吸引中職球團去挖掘，餅總認為，必須要深入他們的棒球環境才有辦法找到這樣的選手，「富邦有很多日本教練、日本資源，或許有很多管道去找尋這樣的日本選手，我們球隊就比較偏少，所以不是說有這種選手來台灣就會成功，背後有很多的因素。」

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