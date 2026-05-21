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TPVL》天大烏龍害慘奪冠熱門？ 連莊4先發主力確定缺席季後賽

2026/05/21 18:03

施琅奪最佳邊線攻擊球員。（連莊提供）施琅奪最佳邊線攻擊球員。（連莊提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕台中連莊今（21 日）宣布陣中四名先發主力施琅、漢佳、汪秉勳、張昀亮因配合國際排球總會（以下簡稱 FIVB）規定，將無法出戰本週五開打之季後賽及後續賽事，讓戰力大打折扣。

連莊表示，本週接獲聯盟通知，陣中四名先發主力球員因受 FIVB 相關規範影響，將無法參與後續季後賽賽事。其中施琅、漢佳確定受到國家代表隊徵召，汪秉勳、張昀亮則已被排協列入今年國際賽的大名單中，是否披上台灣隊戰袍，依排協最終公告為準。

連莊表示，球團始終全力支持球員代表所屬國家參與國際賽事，經與球員充分溝通，並積極向相關單位爭取後，四名球員最終仍無法於本季季後賽出賽，對此連莊球團與所有支持球隊的球迷朋友皆深感遺憾。

連莊指出，針對已購買季後賽門票之球迷，球團將提供全額退票服務，相關手續費亦由球團全額吸收，不會讓球迷產生額外負擔。退票期間自 5 月 21 日 18:00 起至 5 月 26 日 22:59 止。線上購票球迷請至全家售票系統辦理退票；若已領取紙本票券，則可至全家便利商店機台辦理相關退票程序。

連莊球團對 FIVB 相關規範表達尊重，同時也對本季 TPVL 賽程安排深感遺憾，期盼聯盟在未來賽季能有更完善的規劃與協調機制，將最完整、精彩的職業排球賽事帶給所有支持臺灣排球的球迷朋友。

儘管受限於 FIVB 規範而無法出賽，施琅、漢佳、汪秉勳與張昀亮四名球員仍將隨隊參與本週五開打的季後賽，與隊友及所有支持連莊的球迷並肩作戰。

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