自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 PLG

PLG》林志傑熬過手傷1年後重返季後賽 許晉哲直喊respect

2026/05/21 18:06

臺北富邦勇士林志傑。（資料照，記者陳志曲攝）臺北富邦勇士林志傑。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕PLG季後賽今天在和平籃球館點燃戰火，由例行賽第2的富邦勇士在主場迎戰第3的台鋼獵鷹。去年的5月21日為PLG總冠軍賽第7戰，當時林志傑為追防對手而不慎受傷，熬過左手腕骨折嚴重傷勢，1年後43歲的他又重新回到季後賽舞台，總教練許晉哲表示，大家應該要對他很「respect」，而他也希望自己可以完美謝幕。

林志傑即將在這賽季結束退休，這次季後賽也是他的「最後一舞」，提到林志傑狀態，許晉哲表示，先前為了保護他，在引退賽後有讓他打得比較少一些，「基本上這應該是他最後一次的季後賽，所以希望他在這次季後賽能夠沒有傷病的情況下去好好的打。」

去年的5月21日為PLG總冠軍賽G7，當時林志傑為追防而摔傷導致左手腕骨折，相隔一年後重返賽場，許晉哲說：「大家應該要對他很 respect，傷後復出不是這麼容易，他的手裡面也有一些大大小小鋼釘，能夠恢復到現在狀態，希望他能在最好的狀態下退休，我相信他自己也希望能夠退得漂漂亮亮，用最好表現退休。」

至於林志傑的出賽時間，許晉哲表示，主要還是看他狀況好不好，絕對還是以球隊勝負為優先，「狀況好他就會多打，但如果狀態不好，我想他應該也會希望我把他換下來。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中