PLG》林志傑熬過手傷1年後重返季後賽 許晉哲直喊respect

臺北富邦勇士林志傑。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕PLG季後賽今天在和平籃球館點燃戰火，由例行賽第2的富邦勇士在主場迎戰第3的台鋼獵鷹。去年的5月21日為PLG總冠軍賽第7戰，當時林志傑為追防對手而不慎受傷，熬過左手腕骨折嚴重傷勢，1年後43歲的他又重新回到季後賽舞台，總教練許晉哲表示，大家應該要對他很「respect」，而他也希望自己可以完美謝幕。

林志傑即將在這賽季結束退休，這次季後賽也是他的「最後一舞」，提到林志傑狀態，許晉哲表示，先前為了保護他，在引退賽後有讓他打得比較少一些，「基本上這應該是他最後一次的季後賽，所以希望他在這次季後賽能夠沒有傷病的情況下去好好的打。」

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去年的5月21日為PLG總冠軍賽G7，當時林志傑為追防而摔傷導致左手腕骨折，相隔一年後重返賽場，許晉哲說：「大家應該要對他很 respect，傷後復出不是這麼容易，他的手裡面也有一些大大小小鋼釘，能夠恢復到現在狀態，希望他能在最好的狀態下退休，我相信他自己也希望能夠退得漂漂亮亮，用最好表現退休。」

至於林志傑的出賽時間，許晉哲表示，主要還是看他狀況好不好，絕對還是以球隊勝負為優先，「狀況好他就會多打，但如果狀態不好，我想他應該也會希望我把他換下來。」

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