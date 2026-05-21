高球》大聯大公開賽首輪 曾雅妮上演獵鷹秀暫居第2

曾雅妮。（TLPGA提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕「微笑球后」曾雅妮今天在總獎金1500萬台幣的大聯大女子高爾夫公開賽首輪上演獵鷹秀，揮出66桿獨居第2，李欣則以66桿獨居領先。

曾雅妮去年在緯創公開賽奪冠，終結11年冠軍荒，如今重返熟悉的揚昇球場，重演去年大賽封后的絕佳手感，全場獵下1老鷹、4鳥且Bogey-free，本回合結束後以66桿暫列第2名。

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曾雅妮說：「今天反而是靠木桿製造好的進攻角度，五桿洞打得很順手，有難度的是三桿洞和部份四桿洞，在碼數設定上感覺較長，選桿上帶來挑戰。今天我也努力在調整推桿感覺，但很多時候不太敢推過洞，但幸好最後兩洞推桿還是能得分，第17洞第一推約12碼左右順利推進，第18洞也因為第二桿相當理想，直接上果嶺後留下僅六碼內的距離，因此成功推進老鷹。」

李欣今天則是抓下9鳥、吞1柏忌，以64桿繳卡，這也是他生涯最低桿紀錄，她說：「今年的碼數設定比前兩年還要長，所以木桿和長鐵桿得力求穩定，而我今天的鐵桿近期在教練的調整下是各項擊球中狀況最棒的，加上推桿的手感絕佳，所以當Birdie機會到來的時候都能把握住，我也沒想到今天能賺那麼多，這是我在揚昇球場正式比賽中目前為止最棒的紀錄。我想明天以後我還是會確實做好我的擊球流程，保持好自己的節奏，該做球的時候能夠好好執行，該積極進攻的時候也能大膽進攻。」

曾雅妮。（TLPGA提供）

李欣。（TLPGA提供）

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