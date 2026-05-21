中職》日本史上罕見！辭掉一流企業來台灣簽育成合約 阿部雄大透露原因

富邦悍將阿部雄大。（記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／新北報導〕富邦悍將育成出身的日籍投手阿部雄大，5月12日上一軍後宰制獅象，13.1局僅失1分奪下2連勝，而他來台灣以前，任職於日本社會人野球頂尖企業的石油公司「ENEOS」，卻願意辭掉這份穩定的工作來台灣挑戰，放眼中職歷史相當罕見。

阿部雄大在高中畢業後加入的日本社會人球隊ENEOS，這支球隊過去曾在都市對抗野球大會勇奪12次冠軍，目前仍是日本紀錄，阿部也曾參加過6次大會，包括在2022年成為冠軍成員，不過在效力7個球季無緣進軍日本職棒後決定退社，以育成身份到富邦悍將打拚。

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由於日本社會人水準高、待遇不差，很少人會在「社會人現役」的身份突然出國打球，而過去日籍選手在「無職棒經驗」的情況投靠中職並成功站上一軍舞台，可能只有前統一獅野手吉見宏明，他在2002年因為想當職業選手，從「三菱扶桑卡客車」退社後，來台灣加盟統一獅。

富邦總教練後藤光尊也直言，阿部效力的ENEOS是日本一流、菁英級的企業，「要到海外打球是需要一些勇氣的。」只是，阿部透露自己這項決定並沒有那麼困難，「我的教練（大久保秀昭）大約在去年年初就有問我，如果日職不行，要不要去國外看看，我自己也有想去國外的想法。」

日本職棒選秀規定，國中或高中畢業的選手進入社會人球隊，必須要入社3年後才能報名選秀，除此之外則是入社2年後，阿部雄大表示，基本上大家入社後一開始都會以職棒為目標，「到第4、5年之後，大家心態就會轉為幫球隊在社會人大賽中奪冠而努力。」

即便在社會人球隊打到退休，最終也能轉為一般的公司職員，環境是相當穩定，加上日本社會人隊伍水準高，即便南韓職棒今年起推出亞洲外援制度，阿部雄大坦言，自己在社會人身邊的人並沒有出現太多討論，「我也只是因為想當職棒選手的想法比較強烈，別人的話不一定是如此。」

當初阿部雄大跟家人討論要來台灣打球，起初雖然有反對的聲音，但其實原因相當可愛。阿部笑說，「好像是說『這樣會很難去現場加油』。我之前在神奈川縣打球，父母住山形縣，要去東京巨蛋加油還滿方便的，國外就比較困難一點。」

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