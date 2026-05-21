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世足》力拚終結60年冠軍荒 凱恩發豪語：本屆英格蘭是史上最強

2026/05/21 19:40

凱恩。（資料照，路透）凱恩。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕「三獅軍團」英格蘭自1966年奪下世界盃冠軍之後，至今陷入長達60年的冠軍荒，英格蘭隊長凱恩（Harry Kane）日前受訪時直言，本屆英格蘭隊的陣容是「史上最強」，絕對是奪冠大熱門之一。

在傳奇教頭索斯蓋特 （Gareth Southgate）的帶領下，英格蘭曾連續兩屆闖入歐洲國家盃決賽，而如今在圖赫爾（Thomas Tuchel）的執掌下，他們也輕鬆晉級了世界盃會內賽。

32歲英格蘭隊長凱恩三度出征世界盃，他認為自己目前處於巔峰期，陣中有貝林漢姆（Jude Bellingham）、薩卡（Bukayo Saka）與萊斯（Declan Rice）等球星，他認為本屆組成了史上最強英格蘭隊：「看看我們的先發11人，再看看替補席上的球員，我們是以奪冠熱門之一的身份進入這次賽事。我們知道，贏得世界盃不只是對我們球員意義重大，對球迷與整個國家也是如此，這正是驅使我們在場上奮戰的動力，也希望我們能把冠軍帶回家送給球迷。」

凱恩在世界盃共累積8顆進球，只差3顆就能超越李納克（Gary Lineker），成為英格蘭隊史在世界盃進球最多的球員。對此，凱恩表示，加里曾是英格蘭隊一位不可思議的前鋒，能達成10個世界盃進球非常了不起，個人里程碑固然是一種動力，作為一名前鋒，每次踏上球場都想進球，能達成這些里程碑總是很棒的事情。

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