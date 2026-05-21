中職》張翔有大聯盟級盜壘阻殺 跟宿敵宋嘉翔各有優勢

張翔。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者龔乃玠／新北報導〕統一獅張翔今擔任先發九棒捕手，他本季盜壘阻殺率高達6成25，獅隊投捕教練陳俊輝透露，有一次測他從本壘投到二壘的最快秒數只有1.79秒，「這幾乎是美國大聯盟水準了。」

捕手的盜壘阻殺跟投手配合息息相關，不過如果只有計算捕手從本壘傳到二壘的秒數，2秒內是標準，1秒9就算快，而張翔總是能測到1秒8，甚至到1秒79。陳俊輝更提到，不是只有限定好出手的球，張翔連不好接的球也有辦法丟準，「這真的是很有魅力！」

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張翔季前原本設定是二號捕手，今年已先發蹲捕15場，跟陳重羽的21場沒有差太多，獅隊幾乎跟去年一樣維持「雙主戰」，而張翔抓到5次盜壘成功，只有3次被盜壘，被盜壘率6成25，全聯盟捕手最高。

只是張翔透露，青少棒在桃園新明國中打球時，其實傳球臂力很爛，傳二壘都會一個彈跳才到手套，一直被教練罵，「後來練習丟到肩膀受傷，才開始找到對自己來說最輕鬆的傳球方式，丟一丟就丟出訣竅。」

今年跟他一樣盜壘阻殺率破6成的，還有樂天桃猿的宋嘉翔，兩人在青棒就分屬平鎮和穀保，大一屆的張翔直言，他覺得聯盟臂力最好的捕手是宋嘉翔，「高中第一次看到他的時候，我就覺得這個臂力超強，很會傳。」

陳俊輝分析2大「爆肩鐵捕」，直言宋嘉翔的純臂力更強，而張翔的強項是從接到傳的轉換時間更短。即便張翔初體驗的完整一軍表現亮眼，陳俊輝認為，張翔在連續蹲捕時，雖然感覺體力可以負荷，但專注力會比較不好，這是他的課題。

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