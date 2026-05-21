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桌球》最強姊妹花！楊巧榆、楊敏歆包辦U11少年國手前兩名

2026/05/21 18:55

國小三年級的楊巧榆（左）和姐姐楊敏歆，包辦U11少年桌球排名賽前兩名，締造桌壇紀錄。（虎林國小提供）國小三年級的楊巧榆（左）和姐姐楊敏歆，包辦U11少年桌球排名賽前兩名，締造桌壇紀錄。（虎林國小提供）

〔記者許明禮／台北報導〕115年度少年桌球排名賽今天在嘉義市落幕，新竹市虎林國小「姊妹檔」楊巧榆、楊敏歆包辦女生11歲組國手榜前兩名，也是11歲組少年國手選拔賽自110年舉辦以來第一次，締造桌壇紀錄。

出身桌球世家的楊敏歆、楊巧榆，分別就讀國小四年級、三年級，兩姊妹今年橫掃國內各大賽事，兩人四月先在自由盃國小組個人錦標賽攜手衛冕10歲組女雙冠軍，並囊括女單冠、亞軍；五月初的自由盃團體錦標賽，姊妹倆再帶領虎林國小奪下女生10歲組冠軍。上週在宜蘭舉行的昀儒明日之星蝴蝶盃全國錦標賽，楊敏歆和楊巧榆也分別獲得國小四年級、三年級女單冠軍，被譽為「最強姊妹花」。

這次的u11少年國手排名賽，楊家姊妹也一路過關斬將，楊巧榆在4強賽以小搏大，克服局數1:2落後，以3:2逆轉新北後埔國小的削球好手謝承妤；楊敏歆緊接著也以3:1力退彰化大竹國小的王千紜，和妹妹會師決賽。壓軸的決賽，左手持拍的楊巧榆以3:1擊退姐姐楊敏歆，報了自由盃決賽落敗的一箭之仇。

姊妹檔包辦國手排名賽前兩名不但締造桌壇歷史，楊巧榆以三年級之姿奪下11歲國手第一名，也寫下最年輕紀錄，讓父親楊慶昱有些喜出望外。他表示，妹妹去年兩輪都輸給五年級選手，今年原本希望她先拚上去，去年吊車尾入選少國的姐姐，只要安全上岸就可以，「真的沒有想到能包辦前兩名，就是一場一場打，加上運氣也不錯，一些原本預期比較難打的對手都先輸掉了。」

楊慶昱表示，姊妹雖然從小一起訓練，但球風卻大不同，右手持拍的楊敏歆屬於苦練型，攻擊力十足，最欣賞的球星是日本一姐張本美和；左手持拍的楊巧榆，具有出色的預判能力，反手暴甩是她的招牌得分武器，最喜歡的偶像則是台灣一哥林昀儒，她從小一就開始參加昀儒盃，且連續3年拿冠軍，目標是國小6年都奪冠，打算湊齊6支蝴蝶牌的林昀儒聯名底板再讓小林簽名。

楊敏歆（右）、楊巧榆今年攜手衛冕自由盃10歲組女雙冠軍。（虎林國小提供）楊敏歆（右）、楊巧榆今年攜手衛冕自由盃10歲組女雙冠軍。（虎林國小提供）

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