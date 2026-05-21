PLG》昔日子弟兵成主帥也要帶隊拚冠 許晉哲笑稱簡浩令他意外

臺北富邦勇士領隊許晉哲。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕富邦勇士總教練許晉哲季中重掌兵符，帶領球隊拿下例行賽第2挺進季後賽。提到昔日璞園子弟兵洪志善、簡浩都各自在TPBL以主帥身分帶領新北國王和福爾摩沙夢想家闖進總冠軍賽，許晉哲笑說，不知道他們有沒有從自己身上學到東西，希望是有，期待勇士也能進到總冠軍賽，這會成為籃壇很好的話題。

「我們當時的教練、球員都還在這個崗位上付出，而且都帶著自己不同的球隊。原始的母隊現在成績也很好，從璞園出來之後他們也都轉了教練，我也不知道他們有沒有從我身上學到東西，希望是有，當然希望能夠一起去爭奪冠軍。」提到當時在璞園的子弟兵洪志善、簡浩如今都成為教練，也帶隊打出不俗成績，許晉哲感到驕傲。

請繼續往下閱讀...

許晉哲表示，洪志善的部分他比較不意外，「他以前就會對於場上戰術給我一些反饋，但不是每個球員都這樣，我也會去觀察誰適合當教練，而小胖從高中開始我就覺得，他以後一定會走教練這條路。」

倒是簡浩令他比較驚訝，願意接下這樣的重責，「不是指他能力不行，而他是是很樂天的球員，原本以為他可能會像毛毛（毛加恩）一樣，選擇成為球隊管理階層，可是他願意到第一線，而且帶得非常成功，帶球隊進到冠軍賽，讓我覺得真的對他有點，『哇，你真的是跟我想的不一樣！』。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法