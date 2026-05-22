東部冠軍賽尼克騎士G2、羅戈大戰魔神龍 今日賽事預告與轉播

布朗森。（路透）

大家早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

MLB有2場轉播，洋基在主場迎戰藍鳥，由明星左投羅冬（Carlos Rodón）對決費雪（Braydon Fisher）。另一場是運動家對戰天使，塞維里諾（Luis Severino）將與索里安諾（José Soriano）同場較勁，美聯西區龍頭運動家力拚3連勝，大家千萬不要錯過。

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NBA季後賽有1場轉播，東部冠軍賽第2戰，尼克手握有1勝優勢的尼克，當家一哥布朗森（Jalen Brunson）明星與中鋒湯斯（Karl-Anthony Towns）準備聯手捍衛紐約主場，搶下第2勝，還是騎士雙槍米契爾（Donovan Mitchell）和哈登（James Harden）能夠扳平戰局呢？精彩戰況令人期待。

中職有3場賽事，富邦悍將作客桃園出戰樂天桃猿，悍將派出魔力藍，樂天推出曾家輝應戰；中信兄弟在大巨蛋對決味全龍，由羅戈強碰魔神龍，台鋼雄鷹將在澄清湖球場與統一獅交手，艾速特大戰獅蒂芬，熱愛中職的球迷記得鎖定轉播！

MLB

07：00 藍鳥 VS 洋基 緯來育樂、愛爾達體育2台

09：35 運動家 VS 天使 愛爾達體育4台

NBA季後賽

08：00 騎士 VS 尼克 緯來體育、愛爾達體育1台

BWF馬來西亞名人賽

09：00 八強（上） 愛爾達體育3台

15：00 八強（下） 愛爾達體育3台

日職

17：00 軟銀 VS 火腿 DAZN1

TPVL季後賽

18:26 桃園雲豹飛將 VS 臺中連莊 緯來育樂、愛爾達體育4台

中職

18：30 味全龍 VS 中信兄弟 緯來體育

18：30 統一獅 VS 台鋼雄鷹 愛爾達體育1台、MOMOTV

18：30 富邦悍將 VS 樂天桃猿 DAZN2

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