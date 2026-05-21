中職》超強！富邦悍將史上最速20勝 本土新王牌猛飆1大壯舉

富邦悍將先發投手李東洺七局好投，封鎖對手。（記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／新北報導〕富邦悍將李東洺無愧本季最有球威的本土投手，今晚對統一獅繳出7局無失分好投，加上王苡丞夯出3分彈援護，終場以6：2力退統一獅，勇奪富邦球團史上開季最速20勝，跟味全龍勝差剩下2場，本週有機會攻頂。

富邦悍將王苡丞敲出三分砲。（記者陳志曲攝）

富邦先發投手李東洺威風八面，幾乎完全宰制獅隊打線，只有在3局上讓獅子軍踏上得點圈，最終在一、三壘有人解決強棒林子豪，最終以87球先發7局，被敲5支安打，有2次三振和1次四壞，無失分，開季僅花7戰就拿5勝，追平2018年伍鐸、2021年游霆崴的球團最速紀錄。

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此外，李東洺也跨過投球規定局數，以防禦率2.13超越中信兄弟強投勝騎士，空降防禦率排行榜第5，而5勝則獨居勝投王，已有富邦本土新王牌的氛圍。

富邦打線開賽就突破獅隊先發投手郭俊麟，王苡丞夯出3分彈，本季首轟出爐。2局下攻勢再起，戴培峰四壞上壘，池恩齊三壘安打送回1分，申皓瑋高飛犧牲打，前2局就取得5：0的大幅領先，郭俊麟最終6局失5分，有多達5次四壞球，苦吞本季第3敗。

獅隊換上高偉強仍壓不住攻勢，連丟2次四壞球後，林澤彬擊出1分打點的適時安打，送回保險分。只是9局上廖任磊登板，四壞保送蘇智傑，朱迦恩擊出二壘安打，隨後又保送潘傑楷，沒有解決打者就退場，富邦緊急換上李吳永勤救火，1出於被陳聖平敲1分打點的適時安打，富邦再換上張奕，讓李丞齡擊出1分打點的滾地球出局，在保送陳重羽擠成滿壘時，總教練後藤光尊罕見親自上丘講話，最終解決林佳緯，關門成功。

後藤光尊上任富邦教頭戰績大暴衝，僅花34戰就拿下20勝，大幅刷新2019年富邦41戰的球團最速紀錄，另外去年富邦上半季僅拿21勝，明晚起對樂天迎接3連戰就有機會超越，甚至挑戰上半季龍頭。

統一獅先發投手郭俊麟。（記者陳志曲攝）

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