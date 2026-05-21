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PLG季後賽》古德溫猛轟45分、曾祥鈞100％命中率 勇士痛宰獵鷹開胡

2026/05/21 21:39

富邦古德溫。（記者王藝菘攝）富邦古德溫。（記者王藝菘攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕富邦勇士洋將古德溫今天在季後賽首戰狂砍45分，加上曾祥鈞貢獻本土最佳13分，率隊以119：92痛宰台鋼獵鷹，系列賽取得1：0領先。

勇士這季以例行賽第2挺進季後賽，今天在主場迎戰第3的獵鷹，而兩隊本季在例行賽8度交手，勇士取得5勝的優勢。

獵鷹首節在飛鬥士獨攬11分帶領下取得3分小幅領先，第2節曾祥鈞上演灌籃秀連續得分助隊迎頭趕上，勇士再靠霍力飛、莫巴耶等人輪流發揮，擴大領先。

獵鷹雖在謝宗融、翟蒙接連得分後反擊，但勇士很快靠著多點開花的進攻，半場打完暫時取得58：44領先。古德溫半場攻下18分全場最高，獵鷹則以飛鬥士16分最佳。

易籃後，獵鷹翟蒙、谷毛唯嘉輪流跳出得分，加上飛鬥士灌籃，帶隊持續緊追，但勇士很快回以顏色，古德溫連續得分帶隊擴大到20分領先。讓獵鷹更雪上加霜的是，謝宗融在這節還剩1分43秒時，外線出手後落地因為踩到揚科維奇的腳，導致右腳扭傷，揚科維奇也因此吞下違反運動精神犯規。

勇士在第3節打完取得23分大幅領先，末節曾祥鈞還頻頻演出扣籃秀，助隊持續保有優勢，可惜隨後他因犯滿畢業，但已不影響勝負。

勇士洋將古德溫今天砍進5顆三分球，轟下全場最高45分，霍力飛13分、13籃板，曾祥鈞6投6中繳出本土最佳13分；獵鷹方面，飛鬥士貢獻全隊最高22分、9籃板，谷毛唯嘉15分本土最佳。

富邦曾祥鈞。（記者王藝菘攝）富邦曾祥鈞。（記者王藝菘攝）

獵鷹飛鬥士。（記者王藝菘攝）獵鷹飛鬥士。（記者王藝菘攝）

獵鷹谷毛唯嘉。（記者王藝菘攝）獵鷹谷毛唯嘉。（記者王藝菘攝）

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