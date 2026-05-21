TPVL》國家隊球員打不了季後賽 聯盟說明原由：再給一次機會…

TPVL聯盟對季後賽陣容異動及賽程規劃之說明與致歉。（取自TPVL官方臉書）

〔記者吳孟儒／台北報導〕台灣職業排球聯盟（TPVL）職排元年季後賽即將點燃戰火，但因應國際排球總會（FIVB）規範，受國家隊徵召的球員須於5月17日向所屬國家隊報到，這意味著部分主力球星與外籍球員將缺席後續賽事，此重大疏忽引來球迷炸鍋，聯盟也在深夜發文向外界詳細說明始末，並再次致上最深的歉意。

聯盟全文如下：

籌組職排元年，聯盟在賽程安排上面臨諸多挑戰，今年三、四月期間，國內主要比賽場館需配合大專排球聯賽及高中排球聯賽等重要學生賽事，導致TPVL在此期間面臨場地短缺的困境。

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為確保賽季得以完整且順利進行，經聯盟與各球團開會討論後達成共識，決議將賽事向後順延，聯盟隨後也與FIVB進行溝通協調，並順利取得同意，確認可以將本賽季的完賽日期，展延至6月2日。

TPVL作為國際排球大家庭的一員，在獲得展延許可的同時，仍須嚴格遵守FIVB的國際賽事時程安排。依據規定，全球所有受國家隊徵召的球員，皆必須於5月17日向各自的國家隊報到以備戰國際賽。

然而，聯盟對於賽程長度與後續變動的評估仍有不夠周全之處，未能更提前完善避開國際賽期衝突。依據國際賽事相關規範，受國家隊徵召之球員須於指定時間向各自國家隊報到備戰，最終導致部分球員無法完整參與後續賽事，也讓球迷無法看見完整陣容出賽。對此，聯盟在此致上誠摯歉意。

聯盟坦承，整體賽程規劃與國際賽事行事曆的對接仍有精進空間，在申請展延之初，未能及時掌握各國國家隊大名單的徵召狀況。直至五月中旬，各國排協陸續公布正式大名單，才確認各隊陣中包含中華男排國手及具備國家隊身分的外籍球員，皆必須於期限後暫別聯賽。

對於此次主力陣容異動所帶來的影響與遺憾，聯盟深知讓許多期待季後賽的球迷失望了，我們必須誠摯承擔所有批評與檢討。對於未能在賽程規劃初期更完善地與國際賽期銜接，導致球迷無法看見完整陣容出賽，聯盟再次向所有支持職排的球迷朋友致上最深歉意。

聯盟承諾，將深刻記取此次經驗，未來在賽季規劃、國際賽事時程掌握及各國國家隊徵召資訊整合上，投入更完整的評估與溝通機制，盡最大努力避免類似情況再次發生，不辜負所有支持TPVL的球迷期待。

最後，想再次真誠地對所有支持職業排球的球迷朋友們說聲：「對不起，讓你們失望了。我們會深刻記取這次經驗，努力做得更好，也懇請大家能再給TPVL一次機會。」

【最終無法出賽名單】

台鋼天鷹：陳玠廷、睿克、馬亞拉、馬可

台中連莊：張昀亮、汪秉勳、施琅、漢佳

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