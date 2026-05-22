TPVL坦承賽程安排不夠周全　再次向球迷致歉

〔中央社〕台灣職業排球聯盟TPVL台中連莊、台鋼天鷹部分主力球員受國家隊徵召、無緣征戰季後賽，聯盟今天透過聲明再度致歉，並坦承對於賽程長度及後續變動評估仍不夠周全。

TPVL元年季後賽即將登場，然而根據國際排球總會（FIVB）規定，受到國家隊徵召的球員須於5月17日向所屬國家隊報到，導致連莊、天鷹部分主力球員確定無緣征戰季後賽，其中連莊一口氣少了例行賽最佳7人的外籍雙箭頭施琅（Voeurn Veasna）、漢佳（Khangal Tamiraa）及隊長張昀亮，勢必影響季後賽精彩度。

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TPVL聯盟今天透過聲明再度致歉，並解釋籌組職排元年在賽程安排面臨諸多考驗，尤其今年3、4月國內主要比賽場館需配合大專排球聯賽及高中排球聯賽等重要學生賽事，使得TPVL聯盟面臨場地短缺困境。

為了確保賽季完整且順利進行，TPVL聯盟與各球團開會討論達成共識，決定將賽事向後順延，並與國際排球總會進行溝通，並取得同意確認賽季得以展延至6月2日，只是TPVL聯盟坦承，未能更提前完善避開國際賽期衝突，對於賽程長度及後續變動評估仍有不夠周全之處。

TPVL聯盟提到，申請展延之初，未能及時掌握各國國家隊大名單徵召狀況，對於這次主力陣容異動造成影響，必須誠摯承擔所有批評與檢討，並承諾將深刻記取此次經驗，未來在賽季規劃、國際賽事時程掌握及各國徵召資訊整合上，投入更完整評估與溝通機制，盡最大努力避免類似情況再次發生。（編輯：楊昭彥）1150522

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