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法網》喬科維奇籤運很硬！但決賽才可能強碰球王辛納

2026/05/22 07:04

喬科維奇。（取自法網官網）喬科維奇。（取自法網官網）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2026年法國網球公開賽單打抽籤出爐，男單第3種子喬科維奇（Novak Djokovic）強敵環伺，可說硬仗連連，不過志在大滿貫25冠的塞爾維亞傳奇老將，至少與近況甚佳的義大利年輕球王辛納（Jannik Sinner）分處籤表上下區，代表老少雙雄冠軍戰才可能狹路相逢。

5月22日滿39歲的喬科維奇，正是「三巨頭」現役最後一人，職業生涯大滿貫24冠當中，包括2016年、2021年和2023年3度法網紅土掄元，這也將是他第22回羅蘭加洛斯出擊，首輪面對身高203公分的地主重砲佩里卡爾（Giovanni Mpetshi Perricard），第3輪可能強碰巴西小子豐塞卡（Joao Fonseca），第4輪假想敵則為挪威一哥魯德（Casper Ruud），並與德國第2種子茲維列夫（Alexander Zverev）同處下半區。

至於辛納挾著29連勝的傲人戰績來到巴黎，首戰地主外卡塔比爾（Clement Tabur），由於法網二連霸的西班牙衛冕者艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）因傷退出，同被譽新世代雙雄的辛納已躍居頭號熱門，24歲的頭號種子若能首奪冠軍，也將完成集滿四大賽的「生涯全滿貫」壯舉。

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