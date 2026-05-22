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法網》獎金紛爭絕不讓步！賽事總監莫瑞絲摩強硬回應

2026/05/22 07:06

莎巴蓮卡。（取自法網官網）莎巴蓮卡。（取自法網官網）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2026年法國網球公開賽本週日點燃戰火，針對許多球員不滿獎金漲幅過低的爭議，賽事總監莫瑞絲摩（Amelie Mauresmo）強硬回應「不會讓步」，即本屆賽事獎金仍將維持原案。

「我們不會讓步！」莫瑞絲摩在巴黎舉行的法網抽籤儀式中告訴採訪記者，並補充說她對於這些情況感到「有點難過」，「我們的獎金在10年內翻了一番，而且最近也大幅增長。」近日傳出大咖球星們將聯合抵制，包括減少接受媒體採訪等，法網大會和部分球員代表將於週五舉行會議，莫瑞絲摩進一步解釋：「我們通常不會輕忽球員們提出的意見，我對於即將進行的討論，以及已經進行的討論都充滿信心。」

法網是今年度第2項大滿貫賽事，5月24日在羅蘭加洛斯紅土球場拉開序幕，只是日前大會公告的參賽獎金，遭到許多球員批評，聲稱目前只拿到大會總收入的15%，希望能夠調漲至22%。義大利世界球王辛納（Jannik Sinner）本月初呼籲大滿貫賽事「尊重球員訴求」；白俄羅斯當今球后莎芭連卡（Aryna Sabalenka）更直言，球員們可能抵制四大賽「以捍衛權利」。

莫瑞絲摩（右）。（取自法網官網）莫瑞絲摩（右）。（取自法網官網）

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