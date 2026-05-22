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MLB》為抗衡道奇？教士傳想補強牛棚 鎖定生涯227SV的明星左投哈德

2026/05/22 08:03

哈德。（資料照，路透）哈德。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕教士隊擁有當今全大聯盟最好的牛棚之一，根據《The Athletic》教士記者丹尼斯．林（Dennis Lin）報導，教士隊仍想補強牛棚，若太空人成為賣家，明星終結者哈德（Josh Hader）將是教士隊鎖定的目標之一。

丹尼斯．林提到，哈德目前處於5年9500萬美元合約的第3年，並擁有完整的拒絕交易權。但太空人開季只打出20勝31敗（全美聯倒數第三糟），這讓哈德成為可能被交易的人選之一。

現年32歲的哈德去年賽季因左肩關節囊拉傷，上季出賽48場是近5年最少，交出6勝2敗、防禦率2.05，有28次救援成功，共投52.2局賞76次三振，被打擊率0.158，每局被上壘率為0.85。

哈德今年春訓因二頭肌腱炎缺陣，至今尚未回到大聯盟賽場，目前已經在小聯盟投復健賽。

哈德曾在2023年待過教士，該年交出2勝3敗、防禦率僅1.28，有33次救援成功。哈德生涯在大聯盟9個賽季，累積227次救援成功，平均防禦率2.64。

截至昨天為止，教士隊牛棚的平均防禦率為3.32排全大聯盟第7，陣中擁有火球終結者米勒（Mason Miller）、亞當（Jason Adam）、艾斯查德（Jeremiah Estrada）、左投莫瑞亨（Adrian Morejon）等好手。

教士目前以29勝20敗居國聯西區第二，與國西龍頭道奇有1.5場勝差。教士近年常與道奇競爭國西龍頭位置，若教士能再補強牛棚，有望能與衛冕軍道奇抗衡。

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