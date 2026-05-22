日職》NPB研議廢除「人的補償」制度！ 日媒披露替代方案

田中正義如今是火腿主力後援。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕根據日媒《產經體育》報導，日本野球機構（NPB）已經開始研議廢除自由球員在日職球隊轉隊時，給予「人的補償」制度。作為人的補償的替代方案之一，NPB也將「隔年選秀會的特別指名權」納入考量。

依照日職現行規定，有自由球員被簽走的球隊，這名選手在原球團的薪水屬於A級（年薪排名隊內第1至3名）或B級（第4至10名），可以向新球隊要求補償金、或部分補償金加1名28人保護名單外的選手。

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日職球員工會長年以來一直主張廢除「人的補償」制度，理由有三個：第一，球員因自己的FA選擇導致其他球員被迫轉隊，可能造成心理壓力，進而讓FA市場停滯；第二，近年常出現資深球員未被保護，而年輕潛力股反而不會成為目標的情況；第三，育成球員不屬於人的補償對象，因此育成合約被視為制度上的「漏洞」。

前讀賣巨人監督原辰德曾在2019年表示，「連『人的補償』這種像是『犧牲者』的名稱都不好，會讓FA變成負面的新聞。」

《產經體育》指出，目前可能的替代方案，是在隔年選秀會中設置「特別指名權」。例如在第一輪指名結束後，給因FA流失球員的球團一個「1.5輪指名權」，之後再進行第二輪指名。至於「特別指名權」的順位位置，則會依照A級、B級球員進行調整。

近年主要的FA球員轉隊，包含軟銀鷹在2022年季後網羅當時效力的日本火腿球星近藤健介，火腿挑走火球男田中正義作為「人的補償」。而軟銀在2023年季後網羅當時還效力西武獅的強打山川穗高，西武挑走火球男甲斐野央作為補償。

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