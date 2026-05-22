自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 日職

日職》NPB研議廢除「人的補償」制度！ 日媒披露替代方案

2026/05/22 08:35

田中正義如今是火腿主力後援。（資料照，記者林正堃攝）田中正義如今是火腿主力後援。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕根據日媒《產經體育》報導，日本野球機構（NPB）已經開始研議廢除自由球員在日職球隊轉隊時，給予「人的補償」制度。作為人的補償的替代方案之一，NPB也將「隔年選秀會的特別指名權」納入考量。

依照日職現行規定，有自由球員被簽走的球隊，這名選手在原球團的薪水屬於A級（年薪排名隊內第1至3名）或B級（第4至10名），可以向新球隊要求補償金、或部分補償金加1名28人保護名單外的選手。

日職球員工會長年以來一直主張廢除「人的補償」制度，理由有三個：第一，球員因自己的FA選擇導致其他球員被迫轉隊，可能造成心理壓力，進而讓FA市場停滯；第二，近年常出現資深球員未被保護，而年輕潛力股反而不會成為目標的情況；第三，育成球員不屬於人的補償對象，因此育成合約被視為制度上的「漏洞」。

前讀賣巨人監督原辰德曾在2019年表示，「連『人的補償』這種像是『犧牲者』的名稱都不好，會讓FA變成負面的新聞。」

《產經體育》指出，目前可能的替代方案，是在隔年選秀會中設置「特別指名權」。例如在第一輪指名結束後，給因FA流失球員的球團一個「1.5輪指名權」，之後再進行第二輪指名。至於「特別指名權」的順位位置，則會依照A級、B級球員進行調整。

近年主要的FA球員轉隊，包含軟銀鷹在2022年季後網羅當時效力的日本火腿球星近藤健介，火腿挑走火球男田中正義作為「人的補償」。而軟銀在2023年季後網羅當時還效力西武獅的強打山川穗高，西武挑走火球男甲斐野央作為補償。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中