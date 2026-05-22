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MLB》前洋基明星後援威廉斯連10場0失分 助大都會避免遭橫掃

2026/05/22 09:30

大都會終結者威廉斯。（法新社）大都會終結者威廉斯。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕大都會球星小畢歇特（Bo Bichette）今天在第3局擊出帶有2分打點的關鍵安打，幫助大都會在客場以2比1擊敗國民。大都會避免在這次的3連戰遭到橫掃，近10戰拿到7勝，目前22勝28敗與馬林魚同為國聯東區最差戰績。

大都會第3局1出局攻占滿壘，小畢歇特敲出關鍵安打進帳2分。國民打線全場5安，只在第5局靠滾地球護送1分。第9局大都會終結者威廉斯（Devin Williams）一上來被敲二壘安打，他連續解決3人，驚險守住勝利。

自美國時間4月29日之後重返先發輪值的大都會先發左投皮特森（David Peterson），此戰主投5局失1分，摘下今年先發首勝、同時也是本季第3勝。

曾待過洋基的威廉斯，此戰1局賞1次三振無失分，收今年第7次救援成功，賽後防禦率為4.32，這也是威廉斯連續10場登板都沒有掉分。

大都會近10場拿到7勝，也避免自美國時間4月24日至26日以來的首次3連敗。

國民先發右投卡瓦利（Cade Cavalli）主投7局失2分、賞9次三振，吞本季第3敗。國民隊以25勝26敗居國聯東區第三。

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