屏東縣長盃足球錦標賽開踢 匯聚37隊展現基層實力

屏東縣長盃足球錦標賽共37隊競爭。（屏東縣政府提供）

〔記者葉永騫／屏東報導〕由屏東縣政府主辦、屏東縣體育會足球委員會及屏東縣立三多國小承辦的115年屏東縣縣長盃足球錦標賽在長治國中足球場開戰，從21~23日，共計3天的賽事，將匯集屏東縣國小至國中的足球隊伍，共計參賽隊伍數37隊，計440名選手參賽。

縣府體育發展中心表示，足球為全世界最受歡迎的運動種類之一，今年更是世界盃足球賽舉辦，做足球運動更加熱絡，5人制足球是初學者接觸足球的第一步，節奏快、進球數多，能夠快速建立成就感，可謂技術發展的搖籃。8人制足球則為銜接11人制足球橋梁，特別注重戰術理解，在少子女化的校園趨勢下，結合此2種賽制之推動，即使是小規模學校也能培育出技術與團隊戰術兼具的球員，有效解決基層運動因人數不足而難以成隊的困境。

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體發中心說，屏東縣在全國賽事的表現亮眼，東港高中足球隊於「114學年度中等學校足球聯賽（5人制）」國男組決賽勇奪冠軍，「2026全國室內五人制足球錦標賽」國男組再次榮獲季軍，這次比賽以球會友，期許更多的縣內代表隊向全國賽事殿堂邁進，歡迎民眾到長治國中觀賞賽事，幫孩子加油。

屏東縣長盃足球錦標賽開踢了。（屏東縣政府提供）

屏東縣長盃足球錦標賽開踢匯聚37隊展現基層實力。（屏東縣政府提供）

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