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MLB》「法官」賈吉近15打數僅1安、狂吞8K 洋基慘遭完封

2026/05/22 10:26

洋基球星「法官」賈吉。（路透）洋基球星「法官」賈吉。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕洋基球星「法官」賈吉（Aaron judge）今天全場4支0，近15打數僅出現1支安打。洋基最終以0比2慘遭藍鳥完封，條紋軍在這次與藍鳥的4連戰中吞下3敗。

藍鳥外野手瓦修（Daulton Varsho）首局擊出帶有1分打點的二壘安打，第7局藍鳥球星「春天哥」史普林格（George Springer）擊出陽春砲追加保險分。

賈吉整場4支0，吞1次三振，第8局還敲出雙殺打。賈吉在面對藍鳥4連戰遭到對手封鎖，共15打數僅1支短程安打，沒有貢獻打點，狂吞8次三振，另選到1次保送。

本季賈吉出賽51場，交出16轟、30分打點，打擊率0.250，整體攻擊指數（OPS）為0.935。

洋基明星左投羅冬（Carlos Rodón）主投5局失1分，賞7次三振，吞本季第2敗。洋基輸球後吞2連敗，目前以30勝21敗居美聯東區第二。

藍鳥今天用5名投手上演車輪戰，馬科（Adam Macko）1.1局無失分收本季首勝，終結者霍夫曼（Jeff Hoffman）1局無失分收本季第4次救援成功。藍鳥贏球後，目前以23勝27敗居美聯東區第三。

藍鳥全場有7安，但日本好手岡本和真全場4支0、吞2次三振，賽後打擊率降至0.218，連3場沒有出現安打。

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