自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA季後賽》哈特砍新高26分、布朗森14助攻 助尼克收東冠2連勝

2026/05/22 11:01

NBA季後賽》哈特砍新高26分、布朗森14助攻 助尼克收東冠2連勝哈特。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕NBA季後賽東部決賽G2，尼克後衛哈特（Josh Hart）今天得到季後賽生涯新高的26分，幫助尼克以109比93擊敗騎士，系列賽尼克取得2比0領先。尼克距離隊史自1999年以來首次闖進總冠軍賽之路，還有2場。

此戰上半場打完，尼克以53比49領先，第三節尼克打出一波18比0攻勢，包含哈特投進3顆三分球、單節獨拿12分，騎士該節只拿21分是全場最低，尼克前三節打完以85比70領先。

末節騎士一度追到7分差，尼克一哥布朗森（Jalen Brunson）單節獨拿10分領軍下，幫助尼克最多領先19分。最終尼克贏球收下2連勝。

尼克全場5人得分上雙，哈特全場砍進5顆三分球，拿到全隊最多的26分，另有7次助攻、2次抄截。布朗森拿19分，傳出14次助攻是季後賽生涯新高；中鋒湯斯（Karl-Anthony Towns）18分13籃板，布里吉斯（Mikal Bridges）19分，阿努諾比（OG Anunoby）14分、賞3次火鍋。

騎士隊以一哥米契爾（Donovan Mitchell）26分最佳，「大鬍子」哈登（James Harden）拿18分、沒有發生失誤，莫布里（Evan Mobley）14分，J.艾倫（Jarrett Allen）13分10籃板。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中