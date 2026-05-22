NBA季後賽》哈特砍新高26分、布朗森14助攻 助尼克收東冠2連勝

哈特。（法新社）



〔體育中心／綜合報導〕NBA季後賽東部決賽G2，尼克後衛哈特（Josh Hart）今天得到季後賽生涯新高的26分，幫助尼克以109比93擊敗騎士，系列賽尼克取得2比0領先。尼克距離隊史自1999年以來首次闖進總冠軍賽之路，還有2場。

此戰上半場打完，尼克以53比49領先，第三節尼克打出一波18比0攻勢，包含哈特投進3顆三分球、單節獨拿12分，騎士該節只拿21分是全場最低，尼克前三節打完以85比70領先。

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末節騎士一度追到7分差，尼克一哥布朗森（Jalen Brunson）單節獨拿10分領軍下，幫助尼克最多領先19分。最終尼克贏球收下2連勝。

尼克全場5人得分上雙，哈特全場砍進5顆三分球，拿到全隊最多的26分，另有7次助攻、2次抄截。布朗森拿19分，傳出14次助攻是季後賽生涯新高；中鋒湯斯（Karl-Anthony Towns）18分13籃板，布里吉斯（Mikal Bridges）19分，阿努諾比（OG Anunoby）14分、賞3次火鍋。

騎士隊以一哥米契爾（Donovan Mitchell）26分最佳，「大鬍子」哈登（James Harden）拿18分、沒有發生失誤，莫布里（Evan Mobley）14分，J.艾倫（Jarrett Allen）13分10籃板。

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