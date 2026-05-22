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MLB》舉道奇22億守護神受傷為例 巨人總裁談為何不搶大咖終結者

2026/05/22 12:20

狄亞茲。（資料照，法新社）狄亞茲。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕舊金山巨人今年開季戰績欠佳，目前以20勝30敗居國聯西區第四，是全國聯戰績倒數第二差的球隊，由於球隊沒有固定的終結者，巨人棒球營運總裁波西（Buster Posey）今天接受當地電台KNBR 680的節目《Murph & Markus》訪問時，強調不後悔沒有在休賽季自由市場網羅頂級後援投手。

現年30歲右投沃克（Ryan Walker）是今年開季巨人的守護神之一，但他在6次救援機會砸鍋3次，本季出賽16場，吞下1敗、防禦率6.46，有2次中繼成功，共投15.1局送出14次三振，被打擊率0.311，每局被上壘率為1.89。沃克在5月10日被降至3A。

被問到球隊為何在開季時沒有固定終結者，波西表示，「我猜你們希望我們簽下狄亞茲（Edwin Díaz，道奇終結者），但如果真的簽了，現在你可能又會問我，為什麼簽了他結果他人在傷兵名單。所以你看，你做的每一個決定，大家事後都可以事後諸葛，來評斷這個決定到底是好是壞。」

狄亞茲休賽季以3年6900萬美元合約（約新台幣22億）加盟道奇。不過，狄亞茲開季表現不佳，出賽7場拿到1勝、4次救援成功，防禦率是偏高的10.50。

波西。（資料照，路透）波西。（資料照，路透）

波西指出，「我們牛棚裡其實有幾個投手投得非常好。我不會坐在這裡不給他們肯定。文恩（Keaton Winn）今年投得很好，基利安（Caleb Kilian）也投得很好。我認為大聯盟每支球隊都希望擁有一名鎖定勝利的終結者，而我們未來或許也會有。你必須給這些投手一些時間，看看他們最終能成長成什麼樣子。」

去年休賽季有許多頂級後援投手進自由市場，包含狄亞茲、蘇亞雷斯（Robert Suarez）、威廉斯（Devin Williams）、海爾斯利（Ryan Helsley）等人，但巨人隊並沒有追逐這些明星後援。

「如果你問我會不會後悔……不，我不後悔。」波西說，「因為這本來就是我的工作，也是我們團隊的工作，要去評估『簽下這名球員的成本效益是否值得』。而我們當時並不認為值得，所以我不後悔。」

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