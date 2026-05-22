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MLB》台美混血球星「卡仔」敲再見安 助響尾蛇5連勝、緊追道奇

2026/05/22 13:27

卡洛爾（中）擊出再見安打。（法新社）卡洛爾（中）擊出再見安打。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕響尾蛇台美混血球星「卡仔」卡洛爾（Corbin Carroll）今天在第9局擊出再見安打，幫助響尾蛇以2比1氣走洛磯。響尾蛇近期打出6勝1敗的成績，目前以26勝23敗居國聯西區第三，與國聯西區龍頭道奇有4.5場勝差。

前5局雙方都沒有得分，第6局響尾蛇靠保送和安打攻占一、三壘，卡洛爾擊出二壘球滾地球護送1分。8局上洛磯靠1安和保送攻占滿壘，響尾蛇投手莫里洛（Juan Morillo）丟觸身球送1分，讓洛磯追平比數。

第9局響尾蛇先後獲得2次保送，2出局攻占一、二壘，卡洛爾擊出穿越一、二壘間的再見安打，幫助響尾蛇收下5連勝。

總計卡洛爾全場5打數1安，貢獻2分打點，賽後打擊率為0.282，整體攻擊指數（OPS）為0.942。

響尾蛇左投「E-Rod」E.羅德里奎茲（Eduardo Rodriguez）主投7局無失分，席沃德（Paul Sewald）1局無失分收本季首勝；洛磯投手梅西亞（Juan Mejia）0.2局失1分，吞本季第4敗。

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