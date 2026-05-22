MLB》與道奇貝茲「嘻嘻哈哈」讓57億巨人球星挨批 總裁為他發聲

阿德梅斯（左）。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕舊金山巨人今年開季戰績不佳，目前以20勝30敗居國聯倒數第二差，其中明星游擊手阿德梅斯（Willy Adames）日前與對手在比賽上開心聊天的場景，引起球迷議論。前巨人選手、擔任響尾蛇轉播單位球評的布恩利（Bob Brenly）批評，現在這支巨人隊有「許多胡鬧的行為。」

巨人隊在台灣時間5月14日面對洛杉磯道奇，當天是由日本巨星大谷翔平擔綱先發投手，第7局巨人靠2支安打，1出局攻占一、二壘，巨人打者吉伯特（Drew Gilbert）擊出中外野飛球被接殺，當時二壘跑者阿德梅斯卻已經跑過三壘，來不及回壘遭封殺，形成另類雙殺，讓巨人隊錯失得分機會。該場比賽巨人以0比4遭到完封。

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阿德梅斯當時在二壘與道奇明星游擊手貝茲（Mookie Betts）開心聊天的畫面，也在網路上瘋傳。

對此，現年72歲的布恩利說，「自己年紀大，在某些方面，我還是喜歡以前那種打球的方式。但我現在只看到一堆嬉鬧的行為。你知道的，我前幾天看到阿德梅斯，他以為當時是2出局，結果在球打到中外野飛球時起跑，最後在二壘被封殺。而他在整個過程中，還一直在跟貝茲嬉鬧。你知道，對待比賽應該要更嚴肅一點。」

巨人棒球營運總裁波西（Buster Posey）今天在當地電台KNBR 680的節目《Murph & Markus》受訪時對此回應，「我知道Willy的本意是什麼。有時候在特定的情況下，你確實必須保持警覺，注意當下的比分和戰局。關於那次的Play，Willy已經正面回應過，也表達那次跑壘讓他感到多麼尷尬。當球隊打得不順時，任何事情都會被放大檢視；但如果我們現在的戰績是30勝20敗，還會有人談論嗎？我想大概不會。」

阿德梅斯去年季前以7年1.82億美元（約新台幣57.8億元）大約加盟巨人，上季交出30轟、87分打點、打擊率0.225的表現。本季阿德梅斯出賽49場，交出5轟、15分打點，打擊率0.235，整體攻擊指數（OPS）為0.655。

Bob Brenly thinks the Giants aren't taking things seriously enough



"I just see a lot of clowning... I saw Adames get picked off second base after goofing with Betts the entire at-bat. I see a few guys on your roster that maybe aren't totally plugged in when the game starts."… pic.twitter.com/qOokzFbP4c — KNBR （@KNBR） May 19, 2026

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