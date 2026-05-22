全障運》保齡球肢障四人賽A組 楊富安助台中奪金 美中不足個人全項惜銀

楊富安（大會提供）

〔記者林岳甫／台北報導〕115年全國身心障礙國民運動會，楊富安今在保齡球肢體障礙四人賽A組，於第2、3局都打出破200分好成績，幫助台中市打敗台北市、台南市勇奪金牌，美中不足的是楊富安因為太過急躁，以20分之差，跟TPB10男子全項金牌失之交臂。

47歲的楊富安多次參加全國身心障礙國民運動會，保齡球的球齡將近20年，每週會訓練1至2次維持手感，更成為他的快樂泉源。他透露，當年遭遇到車禍，朋友希望幫助他走出低潮，才鼓勵他開始打保齡球，「剛開始打保齡球就是從洗溝開始，摸到瓶子就可以有分數，開始覺得這項運動很有挑戰性。」

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楊富安、陳天貴、林宗榮、陳淑惠代表臺中市出賽，4人以2765分奪金，臺北市以2562分摘銀、臺南市2509分鍍銅。

楊富安透露，平時成績多落在180至200分之間。不過，他今天發揮相當出色，首局就先斬獲191分，第2局再繳出202分，進入第3局更是拿到224分，加上隊友陳天貴、林宗榮、陳淑惠都有穩定發揮，臺中市就抱回金牌。

雖然四人賽拿下金牌，楊富安卻直呼「美中不足」，尤其對自己在第4局的表現感到更嘔，因為他在進行第4局時，覺得自己有機會在TPB10男子全項拚金牌，反而出現失常，最後只拿到164分，在全項以3761分拿銀牌，和金牌選手臺南市呂如晃的3781分相差20分。

楊富安坦言，首日個人賽因對於球道尚未熟悉，導致發揮不佳，當時就落後第1名的選手超過150分，再來就是力求穩定發揮，結果當有機會完成大逆轉，卻又亂了陣腳，真的太可惜了！

楊富安（大會提供）

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