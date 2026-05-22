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匹克球》亞洲菁英匹克球聯盟8月開打 全台巡迴賽有8站、總獎金達百萬

2026/05/22 15:10

亞洲匹克球菁英聯盟舉行正式成立記者會（記者吳孟儒攝）亞洲匹克球菁英聯盟舉行正式成立記者會（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕 亞洲菁英匹克球聯盟 （AEPL）今天正式宣告成立，AEPL執行長張智維表示，賽季將從今年8月正式展開，預計在全台舉辦8站賽事，11月進行總決賽，賽事總獎金達100萬元，盼能讓台灣頂尖選手與國際接軌。

張智維表示，會成立亞洲菁英匹克球聯盟，主要是因亞洲及台灣匹克球的推廣及發展已經到達熱潮開端，目前台灣有約120萬人從事這項運動，「台灣也有幾位頂尖選手在國際賽發光發熱，所以我們打造一個聯賽，讓國內好手有一個好的舞台，也藉由這項賽事提升體整實力，進而可在未來挑戰國際賽，當匹克球正式列入亞奧運項目的時候，我們的選手就已經準備好。」

張智維指出，APEL第1年先在台灣8站開始舉辦，在新北淡水、宜蘭傳藝中心、高雄駁二藝術特區等地開打，目前預計有4、5支由企業組成的隊伍，每隊有6到8名選手，每場可登錄4名選手，第2年目標加入星馬港澳的隊伍，接著第3年加入泰國、越南等國，打造出像是籃球的東超聯賽。

過去曾是網球選手的蔡萱，在疫情期間因家人接觸匹克球而開始打，目前也在新莊經營匹克球館，她表示，比起網球，匹克球算是較好入門的運動，且老少咸宜，自己過去也會出國到泰國、馬來西亞，甚至是美國參賽，如今，台灣有自己的聯賽也是好事一樁，能讓更多人投入、壯大運動。

匹克球總會理事長周曉琴親自示範打匹克球（記者吳孟儒攝）匹克球總會理事長周曉琴親自示範打匹克球（記者吳孟儒攝）

蔡萱（記者吳孟儒攝）蔡萱（記者吳孟儒攝）

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