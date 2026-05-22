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TPBL》年度第六人入選名單出爐 林俊吉、霍爾曼、林信寬角逐

2026/05/22 15:20

林俊吉、霍爾曼、林信寬角逐年度第六人（TPBL提供）林俊吉、霍爾曼、林信寬角逐年度第六人（TPBL提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕TPBL今公布 2025-26 賽季年度第六人入圍名單，福爾摩沙夢想家林俊吉、霍爾曼，以及桃園雲豹林信寬將角逐獎項，最終得主獎落誰家，將於年度頒獎典禮中正式揭曉。

林俊吉本季出賽29場，場均上場21分31秒，繳出11.1分、1.9籃板、3.4助攻，三分命中率35.6%，效率值10.8。值得一提的是，林俊吉上賽季為球隊先發主力之一，本季經教練團調整後轉任替補，仍能在有限時間內維持穩定輸出，兼具外線投射與持球組織能力，有效銜接主力後衛下場後的進攻節奏，展現成熟的角色轉換能力，是本季板凳端最具進攻延續性的後場球員之一。

霍爾曼則以內線影響力成為夢想家替補體系中的關鍵支柱，本季出賽28場，場均30分57秒，攻下17.9分、11.3籃板，另有3.3助攻、1.1抄截與1.6阻攻，效率值23.4。其在攻防兩端皆具高度存在感，不僅能鞏固禁區、保護籃板，更具備策應能力，為球隊提供穩定的第二波戰力支援，是本季少數能以替補身份主導禁區的球員之一。

林信寬本季出賽34場，場均27分16秒，貢獻10.1分、3.3籃板、2.1助攻與1.1抄截，效率值8.2。與林俊吉相同，林信寬上賽季亦為球隊先發輪替，本季在教練團規劃下轉任替補角色，並持續於攻守兩端提供穩定貢獻。其具備良好機動性與防守壓迫能力，能依場上需求調整角色定位，無論是轉換進攻或側翼支援皆能即時補位，是球隊板凳深度中不可或缺的關鍵拼圖。

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