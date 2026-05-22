體壇》「先是學生，再是運動員」 體育班問題運動部與教育部相約踢皮球

監察院。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕體育班的問題在運動部成立後，反而讓運動部與教育部互踢皮球，監察院調查後發函行政院要求改善。

監察院教育及文化委員會日前通過監察委員賴鼎銘、浦忠成、葉大華所提調查報告，針對我國高中以下體育班所潛藏之待改善問題、部會權責分工、基本學力落差、課業輔導機制困境及訓練正常化等議題，促請行政院督飭檢討改進。

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監委調查報告指出，部分基層體育界潛藏「師徒制」威權與封閉特性，或權力不對等，且受「奪牌導向」潛在文化影響，部分學生在研究倫理及人權保障屈居弱勢，且體育班（及運動代表隊）學生曾遭受體罰、霸凌、不當管教或涉及性別事件等不利處境。另，校園長期對學生運動員衍生之「權力不對等」、「重訓練輕學習」等問題。運動部與教育部面對監委詢查，竟皆認爲非關己事，消極應對互踢皮球。

監察院發佈新聞全文：

監察委員賴鼎銘、浦忠成、葉大華指出，為落實我國體育班宗旨，教育部前於110年修正發布「高級中等以下學校體育班設立辦法」等相關規定，期強化體育三級銜接培訓制度，改善過度訓練，並落實教學正常化等目標；惟本院歷來相關調查案發現，部分基層體育界潛藏「師徒制」威權與封閉特性，或權力不對等狀態，且受「奪牌導向」潛在文化影響，部分學生在研究倫理及人權保障屈居弱勢，均待主管機關積極正視；甚且體育班（及運動代表隊）學生曾遭受體罰、霸凌、不當管教或涉及性別事件等不利處境，惟因受限領域未來發展等無形壓力，恐致申訴等機制失靈，實有待通盤檢討；又，運動部已於114年9月間成立，逐步提出變革計畫，爰未來仍有待教育部及運動部積極改善校園長期對學生運動員衍生之「權力不對等」、「重訓練輕學習」等問題，強化畢業銜續發展與生涯規劃機制，及落實教練與教師研究倫理規範等準則，改革權威式管理與落實性別平等教育，期兼顧學業發展與運動技能養成，並保障學生運動員之基本權益。

調查報告指出，運動部雖已成立，但與教育部間部分權責分工未臻明確，參酌兩部會之詢問及查復資料，就「體育班整體督導情形」、「體育班訓練時數、教學正常化」及「原住民體育生」等關鍵議題，過程中竟均認屬對方權責，並以「非自身權管」、「係對方轄管」或「待協調地方」等理由未積極回覆，益徵整體轄管並無實質結論，遑論涉及直轄市與縣（市）政府、基層學校體育班與其基本學力相關事務之管轄權限，後續亟待跨部會積極會同解決。

監察委員進一步指出，體育班學生基礎學力落差問題亟待正視，依教育部111至113學年度國中教育會考體育班學生表現顯示，英語及數學兩科成績呈現「待加強（C）」之比率均逾5成，且其中113學年度棒球專長學生「5C」（5學科皆未達基礎門檻）更達35.85%，遠高於全體考生（平均為6.62%）；且調查發現，目前亦未就體育班及運動代表隊進行單獨之學力研析。是以，教育部迄未正視前揭問題，學力監控之權責劃分未明，復未積極掌握體育班學生補救教學（學習扶助）之實況與困境，顯未善盡管考督導義務，不利於體育生未來之社會適應與職涯發展，實難謂符「憲法」及「教育基本法」等一般保障意旨，核有怠失；又國家體育人才培育不應以犧牲基本學力為代價，亟待教育部評估橫向機制，會同檢討學力培育與學習扶助機制，維護學生重大權益。

調查報告亦指明，為確保學生基本學力，雖多數學校稱已訂定出賽之課業成績基準，惟據113年基層運動選手訓練站之相關訪視成果報告書載明，實務上仍存在諸多困難亟待解決，如課業輔導時間因受限選手訓練或出賽時程，僅能利用午休或下課短暫補課，或有因政府補助經費撥付與核銷時程之延宕，致課輔師資難尋或無法常態化聘任，且整體未有明確依循基準與配套措施等情；況部分學校以「比賽在假日並不影響上課」等由，爰未落實或僅部分實施課業輔導與賽後補課事宜，難謂已善盡法定課業輔導責任等情，足見我國體育生課業輔導政策之相關查察機制未明，迄未見解決對策，另有經費補助等共通性困難，均待教育部會同釐清解決。

監察委員強調，「體育訓練正常化」為體育班及運動代表隊管理核心目標之一，有關我國高中以下體育班學生訓練時數、出賽日程及其教學正常化現況，係依「國民教育法」等規定查核；惟教育部近3年視導結果顯示，國中部分查有3校體育班違規，包括未依課表授課、校隊學生未學習部分課程、未訂體育班參賽補課具體措施，及體育課挪為專項訓練等情。高中計有67校違規，然未能單獨分析體育班細項，難謂已盡督導之責，應通案清查；至為避免過度訓練及運動傷害，已明定體育班訓練時數（如：國中小每日訓練時數至多以3小時為限；高中至多以3小時為原則）、公假日數及球員休養期，惟調查顯示，112學年查有9校體育班之培訓或出賽情形未符規定，有待會同清查並積極督導改善，以符法令意旨。

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