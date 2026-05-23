西部冠軍賽雷霆對馬刺G3、洋基塞揚王牌柯爾復出 今日賽事預告與轉播

馬刺主場迎戰雷霆衛冕軍。（資料照，法新社）

大家早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

MLB有3場轉播，洋基塞揚王牌柯爾（Gerrit Cole）提前復出，迎來今年賽季首秀，主場強碰美聯東區勁敵光芒，這將是柯爾自2024年世界大賽第5戰以來的首場大聯盟先發，也是相隔570天站上大聯盟投手丘，對決光芒馬丁尼茲（Nick Martinez）。此外，道奇派出左投羅布列斯基（Justin Wrobleski）遭遇釀酒人右投韓德森（Logan Henderson）；另一場由遊騎兵對戰天使，強投德葛隆（Jacob deGrom）和羅德里奎茲（Grayson Rodriguez）同場較勁，大家千萬不要錯過。

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NBA季後賽有1場轉播，西部冠軍賽第3戰，移師聖安東尼奧進行，目前雙方前兩戰打成1:1平手，關鍵對決攸關誰能取得領先優勢。超級中鋒溫班亞瑪（Victor Wembanyama）能否持續進化捍衛馬刺主場，率領年輕隊友擋住「SGA」吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander） 為首的雷霆衛冕軍強襲？精彩戰況令人期待。

中職有3場賽事，台鋼雄鷹在澄清湖球場再戰統一獅，派出坎南對決布雷克；中信兄弟仍在大巨蛋和味全龍交手，由德保拉過招梅賽鍶；富邦悍將作客桃園挑戰樂天桃猿，就看鈴木駿輔VS艾菩樂。

MLB



07：30 道奇 VS 釀酒人 緯來育樂、愛爾達體育2台

09：35 遊騎兵 VS 天使 愛爾達體育4台

10：30 光芒 VS 洋基 D-LIVE愛爾達體育2台

NBA季後賽

08：30 雷霆 VS 馬刺 緯來體育、愛爾達體育1台

BWF馬來西亞名人賽

12：00 4強（上） 愛爾達體育3台

16：00 4強（下） 愛爾達體育3台

日職

17：00 巨人 VS 阪神 DAZN1

中職

16：00 統一獅 VS 台鋼雄鷹 愛爾達體育1台、MOMOTV

17：00 味全龍 VS 中信兄弟 緯來體育

17：00 富邦悍將 VS 樂天桃猿 DAZN2

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