台南全中運奪120面獎牌創佳績 市府頒獎表揚亮晶晶

後壁國中女子軟網隊完成7連霸。（台南市府提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕2026年全國中等學校運動會日前圓滿落幕，南市代表隊表現亮眼，共奪下44面金牌、35面銀牌及41面銅牌，合計120面獎牌，並締造5項、5人次破大會紀錄的優異成績。同時，在114學年度學生運動聯賽中，勇奪高中男子組足球聯賽全國冠軍。

南市政府今（22）日於永華市政中心舉辦選手表揚大會，現場氣氛熱烈，市長黃偉哲出席頒獎，並向選手、教練及各校團隊表達感謝與嘉勉，肯定長期投入訓練所累積成果為台南爭光。

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游泳項目表現尤為突出。麻豆國中何康婗首次參加全中運即大放異彩，一舉包辦200公尺蛙式、100公尺蛙式及50公尺蛙式3面金牌，並3度刷新大會紀錄，成為本屆泳壇新星之一。光華高中吳兆騏則在50公尺蝶式項目中，以破大會紀錄之姿奪金。

田徑場上，金城國中馬加樂於鉛球與鐵餅項目雙雙奪金，其中鐵餅更突破大會紀錄，技驚四座；射箭複合弓混雙項目中，金城國中吳柏玓與林姿璇搭檔出擊，憑藉穩定心態與默契配合刷新大會紀錄，為台南爭光。

團體競技方面，台南傳統強項軟式網球持續維持優勢，共摘下10面金牌表現亮眼。其中後壁國中國女團更完成7連霸壯舉，成為賽場焦點。

此外，在114學年度學生運動聯賽中，南市代表隊同樣成果豐碩。北門高中勇奪高中男子組足球聯賽全國冠軍，寫下隊史重要里程碑；永仁高中女子籃球隊則分別於國中組與高中組賽事中拿下全國亞軍與季軍，展現完整的女子籃球培育體系與延續性戰力。

北門高中勇奪高中男子組足球聯賽全國冠軍。（台南市府提供）

台南市長黃偉哲（中）與全中運金牌選手合照。（台南市府提供）

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