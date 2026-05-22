法網》蒙菲爾斯表演賽眾星雲集 紅土大滿貫最後一舞暖身

蒙菲爾斯。（資料照，路透）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕蒙菲爾斯（Gael Monfils）與烏克蘭愛妻斯維托麗娜（Elina Svitolina）搭檔，在羅蘭加洛斯紅土球場上演眾星雲集的告別表演賽，讓39歲地主老將為即將到來的法國公開賽最後一舞暖身。

法網菲利普夏蒂埃中央球場，夜間特地舉辦「Gael和朋友們」活動，結合網球、音樂和致敬等環節，以回顧蒙菲爾斯20載職業生涯，這位前世界最佳男單排名第6的屆退老將，與眾多頂尖球星一同參賽，包括「三巨頭」現役最後一人的塞爾維亞傳奇喬科維奇（Novak Djokovic）、義大利世界球王辛納（Jannik Sinner）、德國好手茲維列夫（Alexander Zverev）和希臘單手反拍名將西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）等。

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此外，海地和日本混血的前球后大坂直美，也與希臘薩卡里（Maria Sakkari）、美國新星約維琪（Iva Jovic）粉墨登場。至於蒙菲爾斯昔日台維斯盃隊友松加（Jo-Wilfried Tsonga）和加斯凱（Richard Gasquet）現身，更為這項盛事增添懷舊氣息，也讓賽事充滿歡笑、精彩花式演出和輕鬆互動。

蒙菲爾斯和斯維托麗娜在當晚表演賽獲勝，賽後他感性回應：「謝謝大家這些年來給我的一切，這是畢生夢想。我一直都全力以赴，雖然從未贏得大滿貫冠軍，但或許獲得比這更重要的東西，一段令引以為傲的網球生涯。」

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