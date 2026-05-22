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跆拳道亞錦賽》劉侑芸女子49公斤級鍍銀 隊史時隔8年首面獎牌

2026/05/22 17:28

劉宥芸（左起）踢下銀牌，台灣隊教練蘇泰源分享榮耀。（蘇泰源提供）劉宥芸（左起）踢下銀牌，台灣隊教練蘇泰源分享榮耀。（蘇泰源提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕19歲的台灣女將劉侑芸今天在蒙古舉行的亞洲跆拳道錦標賽女子49公斤級金牌戰，以0：2不敵南韓金皇姬（Kim Hyang Gi），進帳一面銀牌，也是隊史自2018年後在該量級的首面獎牌。

劉侑芸在去年拿下跆拳道世錦賽奪下隊史暌違10年的金牌，這次在亞錦賽也被賦予眾望，她一路過關斬將，接連擊敗泰國、日本女將，並在4強力退中國好手傅曉璐，惜決賽未能延續氣勢，在攻勢落居下風，最終以直落二敗下陣來，與金牌擦身而過。

台灣隊總教練蘇泰源指出，其實每場都不好打，在第2輪對上的泰國女將是亞運銅牌，4強碰上的傅曉璐更是劉侑芸過去從沒贏過的對手，「我們賽前就有針對傅曉璐做戰術推演，也有改變策略成功干擾到她，拿下這場重要勝利。」

面對南韓女將金皇姬，蘇泰源表示，「兩人過去在青少年比賽對壘過，可惜侑芸在場上因過度在意裁判判決而有點分心，最後就差臨門一腳，我賽後也是狠狠念她，但整體而言她發揮得很棒，畢竟在世錦賽奪金後，她已成為各界的頭號勁敵，而我們在這場比賽之後，也更懂得如何應對接下來的比賽。」

台灣在跆拳道亞錦賽女子49公斤級最近一次奪牌是2018年洪幼婷踢下的銅牌，而楊淑君則在2012年曾獲得金牌，如今劉侑芸也站上頒獎台，奪得一面銀牌，也是本屆台灣隊在王婕菱46公斤級金牌之後的第2面獎牌。

劉宥芸勇奪銀牌。（蘇泰源提供）劉宥芸勇奪銀牌。（蘇泰源提供）

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