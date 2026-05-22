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中職》富邦本土新王牌竄起！ 前台灣隊教頭點出關鍵

2026/05/22 18:26

李東洺。（記者陳志曲攝）李東洺。（記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／桃園報導〕富邦悍將本土新王牌將李東洺昨晚對統一獅繳出7局無失分好投，率隊以6：2力退統一獅，開季僅花7戰就拿5勝，追平2018年伍鐸、2021年游霆崴的隊史最快紀錄，同時跨過投球規定局數，以防禦率2.13超越中信兄弟勝騎士，空降防禦率排行榜第5，5勝更是獨居勝投王。

李東洺本季很有機會挑戰2019年陳仕朋11勝的富邦球團土投紀錄，至於球團紀錄則是2017年羅力的16勝，而富邦球團史尚未出產過本土的勝投王。過去在經典賽資格賽、年初經典賽集訓帶過他的樂天桃猿總教練曾豪駒，也有關注李東洺的表現。

曾總表示，李東洺這幾年其實就已經都進步很多，球有辦法控制到自己想要的位置，「今年看他在投的時候，節奏比較明快，拿到球就出手，讓對手比較沒有思考的空間，因而看到不錯的成績。」

自從徐若熙旅日，統一獅總教練林岳平曾說，樂天曾家輝和李東洺是今年最有球威的年輕本土先發，曾總則認為，李東洺是比較成熟的選手，畢竟這幾年都有在輪值，「家輝目前是有不錯的成績，但還是要觀察整年的狀況。」

富邦投手教練許銘傑也提到，今年李東洺的投球節奏非常好，另外就是投球態度更加積極，不像去年會患得患失，「今年都有在狀況內，也有跟他說不用怕被打，以他的能力，球沒有那麼容易打。」此外，李東洺今年均速也比較穩定，不像去年會忽快忽慢，讓打者更不好攻擊。

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