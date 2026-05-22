日職》徐若熙上演「梅達斯完封勝」 軟銀監督：可能提前重返一軍

徐若熙。（資料照，西日本新聞提供）

〔記者倪婉君／綜合報導〕台灣強投徐若熙今天在軟銀二軍出賽捎來佳音，他對廣島僅用87球就投完9局僅被敲2安無失分，未投出保送並送出10次三振，上演「梅達斯完封勝」。「西日本體育」指出，這場表現成為徐若熙爭取重返一軍的強力宣傳，並引述軟銀監督小久保裕紀的說法，指他回歸一軍的時程可能提前。

在棒球場上，投手單場投9局以上的完封勝，且球數不超過100球，被稱為「梅達斯完封勝」，是以大聯盟投球精準大師梅達斯（Greg Maddux）命名。效力日本火腿鬥士的古林睿煬，在去年5月11日就曾對樂天金鷲達到此成就，是繼1988年郭泰源、2011年陳偉殷的旅日第3人，而今徐若熙在軟銀二軍上演「梅達斯完封勝」，也為他重返一軍做出最佳宣傳。

請繼續往下閱讀...

徐若熙今年在軟銀展開第一年的旅日生涯，雖在4月4日初登板就奪勝投，但累計一軍出賽4場1勝3敗、防禦率7.23，也因狀況不佳遭降二軍調整。

小久保裕紀指出，徐若熙的球並不差，調整方向也已確定，照這樣看來，回歸一軍的時間可能提前，「並非投球機制的問題，可能稍微調整就會有效果，或許現在融入這些調整，打者的反應就會有所不同。」文中指出，在軟銀先發投手群因低潮與傷兵接連出現、陷入非常時期之際，徐若熙的好投看來是振奮人心的利多消息。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法