高球》大聯大公開賽 「微笑球后」曾雅妮兩輪結束暫居第2

曾雅妮。（TLPGA提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕2026年大聯大女子高爾夫公開賽今日於揚昇高爾夫鄉村俱樂部進行第二回合，地主好手李欣繳出67桿，以總桿131桿暫居領先，「微笑球后」曾雅妮則以136桿緊追在後。

旅日好手蔡佩穎努力保持實力，繳出與首輪相同的69桿，和泰國選手普莉瑪（Prima THAMMARAKS）、雪曼（Sherman SANTIWIWATTHANAPHONG）以總桿138桿、並列第3名。

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持續擴大領先的李欣表示，「今天出發時間與昨天大不相同，連帶在球道上的表現也沒那麼理想，尤其鐵桿受到的影響最大；儘管有好幾洞擊球方向出現偏離，所幸後續還是想辦法救回來，順利將球維持在可以推進Par的範圍。」

曾雅妮表示：「今天下場後很多時候都有點想太多，開球木桿多10碼或少10碼其實影響不大，但接下來鐵桿的擊球碼數就不能這樣，因此我在上球道後擊球碼數和選桿方面變得猶豫不決，就連切球也是。幸好最後兩洞第八、九洞陸續收進Birdie和Eagle，把成績救回來，所以能打出這樣的結果當然很開心，接下來兩天我會慢慢來，保持自己的節奏，還是會有很多製造Birdie的機會。」

蔡佩穎靠最後一洞獵鷹，將自己的位置推進到領先榜前段班；該洞第18洞開球便在順風幫助下打出近300碼距離，順利以兩桿攻上果嶺進而製造絕佳機會：「這兩天抓鳥機會其實都很多，就看果嶺上順不順利而已；今天總共27推，比昨天進步一些，雖然都落在果嶺邊緣幾乎快溜出去的位置上，但也約莫維持在最長五碼的推桿距離內。基本上今天很多Birdie都靠五桿洞在賺，其他球洞我就稍微保守點，努力以平標準桿為目標。」

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