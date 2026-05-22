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韓職》首次投滿7局！王彥程優質好投獲總教練豎起大姆指

2026/05/22 20:07

王彥程。（資料照，取自韓華鷹IG）王彥程。（資料照，取自韓華鷹IG）

〔記者倪婉君／綜合報導〕效力韓華鷹的25歲台灣左投王彥程，今天迎來韓職生涯的第10場先發，結果對斗山熊用87球投滿7局被敲5支安打失2分，不但是生涯首次投滿7局，前6局更繳出無失分表現。儘管在7局上無人出局滿壘時被敲出帶2打點安打，王彥程仍以好投守住3：2的領先，退場時獲總教練金卿文豎起大姆指。

韓華在此役之前陷入3連敗，且牛棚在連敗期間的防禦率高達9.95，賽前韓媒報導就強調，此役需要王彥程投到長局數。結果王彥程不負眾望，用68球就投完6局僅被敲2安無失分，表現近乎完美，只是7局上出現危機，他接連被敲安後，再對4棒洋砲卡麥隆投出保送形成滿壘，接著再被38歲老將梁義智敲出帶2分打點安打，將比分追成只有1分差。

在無人出局一、二壘有人的3：2局面，王彥程面對6棒姜勝淏的投手前滾地球，選擇傳三壘抓下出局數，再讓7棒金起演擊出游擊方向滾地球，成功製造雙殺打，守住1分領先退場。這是王彥程在韓職首次投滿7局，且此役僅出現1次保送，展現優異控球。

斗山熊由郭彬先發，是他繼4月4日後再度和王彥程同場對決，結果他用94球投完5局失1分退場，兩度對決都落居下風。韓華7局打完以5：2領先，王彥程具勝投資格。

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