韓職》王彥程再度技壓郭彬 7局失2分奪本季第5勝

王彥程。（取自韓華鷹IG）

〔記者倪婉君／綜合報導〕效力韓華鷹的25歲台灣左投王彥程今進行本季第10場先發，也是他和斗山熊的南韓經典賽國手郭彬第2度先發對決，結果王彥程以7局失2分好投，再度技壓對手，助韓華以5：3中止3連敗，他則拿下本季第5勝。

王彥程在3月29日的韓職初登板對培證英雄，就以5.1局失3分拿下勝投，接著在4月4日的第2次先發迎戰斗山，當時就和郭彬首次同場較勁，結果王彥程以6.1局失3分無責失分奪下2連勝，郭彬則以4.2局失6分吞下本季首敗。

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結果兩人今天再次對決，再度由王彥程勝出，「台灣王子」在大田主場的投手丘上發光，僅用68球就投完前6局，且被敲2安飆6K無失分，直到7局上才掉分。郭彬則在1局下就遭洋砲佩拉札敲出三壘安打且失掉首分，累計用94球投完5局飆9K失1分退場。

王彥程前6局的表現近乎完美，只是7局上出現危機，他接連被敲安後，再對4棒洋砲卡麥隆投出保送形成滿壘，接著被38歲老將梁義智敲出帶2分打點安打，比分被追成只剩1分差。所幸在無人出局一、二壘有人局面，王彥程臨危不亂，面對投手前滾地球先傳三壘抓到1出局，再製造游擊方向的雙殺打，成功守住3：2的領先局面，退場後也獲總教練金卿文豎起大姆指。

韓華在1局下先馳得點後，6局和7局下各得2分，而在3連敗期間累計防禦率高達9.95的牛棚，雖在8局上再失1分，所幸成功守住9局，也讓王彥程的勝投到手。

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