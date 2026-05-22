自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 韓職

韓職》王彥程再度技壓郭彬 7局失2分奪本季第5勝

2026/05/22 20:36

王彥程。（取自韓華鷹IG）王彥程。（取自韓華鷹IG）

〔記者倪婉君／綜合報導〕效力韓華鷹的25歲台灣左投王彥程今進行本季第10場先發，也是他和斗山熊的南韓經典賽國手郭彬第2度先發對決，結果王彥程以7局失2分好投，再度技壓對手，助韓華以5：3中止3連敗，他則拿下本季第5勝。

王彥程在3月29日的韓職初登板對培證英雄，就以5.1局失3分拿下勝投，接著在4月4日的第2次先發迎戰斗山，當時就和郭彬首次同場較勁，結果王彥程以6.1局失3分無責失分奪下2連勝，郭彬則以4.2局失6分吞下本季首敗。

結果兩人今天再次對決，再度由王彥程勝出，「台灣王子」在大田主場的投手丘上發光，僅用68球就投完前6局，且被敲2安飆6K無失分，直到7局上才掉分。郭彬則在1局下就遭洋砲佩拉札敲出三壘安打且失掉首分，累計用94球投完5局飆9K失1分退場。

王彥程前6局的表現近乎完美，只是7局上出現危機，他接連被敲安後，再對4棒洋砲卡麥隆投出保送形成滿壘，接著被38歲老將梁義智敲出帶2分打點安打，比分被追成只剩1分差。所幸在無人出局一、二壘有人局面，王彥程臨危不亂，面對投手前滾地球先傳三壘抓到1出局，再製造游擊方向的雙殺打，成功守住3：2的領先局面，退場後也獲總教練金卿文豎起大姆指。

韓華在1局下先馳得點後，6局和7局下各得2分，而在3連敗期間累計防禦率高達9.95的牛棚，雖在8局上再失1分，所幸成功守住9局，也讓王彥程的勝投到手。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中