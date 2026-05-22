中職》富邦悍將不敵樂天！超強球季卻有個「勝率0」大魔咒

樂天桃猿先發投手曾家輝。（記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／桃園報導〕面對全聯盟火力最兇猛的富邦悍將，樂天桃猿首度導入PitchCom（電子暗號發送器）迎戰，一度因為搭配有狀況危機四伏，臨時改成用手比暗號後，樂天「少主」曾家輝回神繳出5局失1分好投，加上林智平3局下的致勝2分安打，終場以3：2險勝富邦悍將。

樂天投捕首度使用電子暗號發送器，曾家輝開賽卻被敲安又投2次四壞球，一度面臨0出局滿壘危機，最終只被范國宸擊出高飛犧牲打，將傷害降至最低，而樂天投捕途中改回「用手比」後反而回神，曾家輝在2至4局飆9上9下，即便5局上被敲安，單局飆2K解危，完成5局好投，防禦率降至2.83。

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即便樂天打線得分是「歷史最慘」等級，面對魔力藍仍是有點心得，3局下在1分落後突破他，劉子杰在一、三壘有人擊出追平比分的滾地安打，林智平更在滿壘敲出2分打點的超前安打，單局灌3分大局，即便魔力藍最終對樂天繳出6局失3分的優質先發，仍吞下本季第3敗。

樂天左投林子崴在6局上接替曾家輝，繼17日被味全龍盜本壘後再登板，7局上又遭富邦悍將壘間奇襲，二壘跑者池恩齊完全逮中林子崴的節奏，輕鬆盜上三壘，隨後靠申皓瑋敲適時安打跑回分數，一度戰成1分差，不過樂天靠蘇俊璋、陳冠宇和朱承洋守成。

富邦悍將今年打出球團史最速20勝，主、客場表現卻差很大，相較主場戰績14勝6敗、勝率高達7成，客場只有6勝9敗、勝率僅4成，落居聯盟後段班，且在桃園球場0勝3敗，一勝難求。

樂天桃猿林智平敲出安打。（記者陳志曲攝）

樂天桃猿開始使用PitchCom。（記者陳志曲攝）

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