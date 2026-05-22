中職》「經典賽也發生過」 曾總談PitchCom狀況劇

曾豪駒。（記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／桃園報導〕面對全聯盟火力最兇猛的富邦悍將，樂天桃猿首度導入PitchCom（電子暗號發送器）迎戰，一度因使用節奏不佳危機四伏，樂天「少主」曾家輝臨時改回用手比暗號，回神繳出5局失1分好投，加上林智平3局下的致勝2分安打，終場以3：2險勝富邦悍將。

樂天在19日才拿到PitchCom，投捕搭檔決定直接在正式比賽使用，曾家輝開賽卻被敲安又投2次四壞球，一度面臨0出局滿壘危機，被范國宸擊出高飛犧牲打。樂天投捕途中改回「用手比」後回神，曾家輝在2至4局飆9上9下，即便5局上被敲安，單局飆2K解危，完成5局好投奪下本季第2勝，防禦率降至2.83。

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樂天總教練曾豪駒笑說，「選手們滿勇敢的，還沒適應就馬上用。」並表示，曾家輝開賽有被PitchCom影響，換成用手比暗號有比較順暢一點，「畢竟剛拿到，還是要慢慢去適應，相信會越來越好。」

即便曾家輝和林子崴使用不太適應，陳冠宇和朱承洋使用PitchCom順利許多，其中陳冠宇在經典賽就有用過，曾總透露，在經典賽就有很多投手突然間要聽暗號，不知道該怎麼準備，「搖頭的時間，或者他在準備的時間，本來看完暗號可以深呼吸、或是可以做調節的動作沒了，變成聽完後就要投球，難免會比較急促。」

樂天是聯盟第2晚使用PitchCom的隊伍，台鋼雄鷹則尚未有導入的計畫。曾總坦言，起步已經晚，選手如果都接受度高，可以從比賽中慢慢去掌握使用的節奏。

樂天桃猿開始使用PitchCom。（記者陳志曲攝）

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