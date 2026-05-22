中職》拿莫．伊漾催淚的一轟 「獻給剛過世的舅舅」

拿莫．伊漾超前轟。（記者塗建榮攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕今晚大巨蛋龍象大戰，味全龍9局上代打拿莫．伊漾轟出逆轉兩分砲，點燃單局6分猛烈攻勢，最終味全就以7：2擊敗中信兄弟豪取6連勝，兄弟苦吞3連敗，拿莫．伊漾生涯首度在大巨蛋開轟，同時也是第2支代打全壘打，本季首度換獲選單場MVP。

這只是拿莫．伊漾本季第2度上場就代打立大功，他與兄弟守護神李振昌纏鬥多球，擊出數顆強勁界外球，最終掃出全壘打大牆，味全總教練葉君璋說，「我也不知道當時為什麼要派拿莫代打耶，可能是一種感覺吧，印象中拿莫對李振昌打得不錯，之前拿莫在二軍打得不錯，所以把他拉上來，該是他表現的時候了。」事實上，今天賽前為止，拿莫．伊漾生涯對李振昌僅5支1。

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葉總笑說，看到拿莫．伊漾一直打界外球，通常最後會被三振，結果竟然轟全壘打。拿莫．伊漾表示，最近打擊狀況不錯，做好該做的事，抓好球打，打幾顆強勁的界外球瞬間想到，「會不會被三振啊？」感謝上帝眷顧，讓他能為球隊建功。

拿莫．伊漾感性地說，這一轟想要獻給前幾天過世的舅舅，從小到大舅舅只要有空都會來球場看他打球，上一次是在2023年大巨蛋亞錦賽冠軍戰對日本，可惜當時沒能贏球奪冠，這次能在大巨蛋敲出生涯首轟別具意義，「希望舅舅有看到。」

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