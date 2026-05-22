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中職》罕見！PitchCom僅用6打席 樂天少主解釋原因

2026/05/22 22:26

曾家輝。（記者陳志曲攝）曾家輝。（記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／桃園報導〕面對全聯盟火力最兇猛的富邦悍將，樂天桃猿首度導入PitchCom（電子暗號發送器）迎戰，一度因使用節奏不佳危機四伏，樂天「少主」曾家輝臨時改回用手比暗號，回神繳出5局失1分好投，加上林智平3局下的致勝2分安打，終場以3：2險勝富邦悍將。

樂天在19日才拿到PitchCom，投捕搭檔決定直接在正式比賽使用，曾家輝開賽卻被敲安又投2次四壞球，一度面臨0出局滿壘危機，被范國宸擊出高飛犧牲打。而樂天投捕在首局途中改回「用手比」後，找回比賽節奏，曾家輝在2至4局飆9上9下，即便5局上被敲安，單局飆2K解危，完成5局好投奪下本季第2勝，防禦率降至2.83。

曾家輝透露，首局失分又保送張洺瑀擠成滿壘時，林子偉在內野會議建議換成手比暗號，結果立刻三振戴培峰化解危機。他表示，牛棚練投時有使用，跟實際比賽還是有差，「節奏不太好，一下快，一下慢，有點亂掉，且會越投越急，之後會再找時間去適應。」

樂天捕手宋嘉翔第一次用也要適應，他透露還在找按下按鈕的點，要記一下每個暗號的位置，這場配下來問題比較多，「這個東西還是要適應一下，有就是好事，能幫助比賽節奏加快，還不錯，真的有差！」

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