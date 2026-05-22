TPVL》連莊少4大主力重創爭冠實力 莊哲育：大家都看蠻開的...

施琅、汪秉勳、漢佳、張昀亮無法登錄出賽，只能當觀眾。（連莊提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕因TPVL台灣職業排球聯盟出包，台中連莊的施琅、漢佳、汪秉勳、張昀亮共4名主力被迫缺陣，讓球隊戰力大打折扣，今天季後賽首輪G1以1：3爆冷敗給例行賽墊底的桃園雲豹飛將。

因聯盟在賽程安排有缺失，導致抵觸FIVB國際排球總會規定，接獲國家隊徵召的施琅、漢佳、汪秉勳、張昀亮須於5月17日向所屬國家隊報到，確定無法出戰季後賽，連莊一次少了4大主力，也確實影響到季後賽表現，反觀雲豹飛將沒有人因此烏龍無法出賽，且陣中有3名洋將坐鎮。

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賽後談到臨時從舉球位置轉任攻擊手，連莊的莊哲育表示，自己當下其實沒有想太多，「第一時間就是告訴自己，要趕快把接發球補起來。」他坦言，相較於攻擊端，自己更在意接發球的穩定度，「攻擊的部分反而沒有那麼擔心，還是先把接發球做好最重要。」談到場上接發球與輪轉調整，莊哲育也透露，由於陣容臨時變動，場上需要不斷溝通，「有時候我、大頭（蘇厚禎）、宗諭站得太近，一些模稜兩可的球就比較容易發生失誤。」後來透過場上持續溝通與位置調整後，整體狀況才慢慢穩定下來。

雖然球隊少了四位主力先發，莊哲育認為全隊仍保持正面心態面對挑戰，「其實大家都看得蠻開的，我覺得雙方實力差距沒有到非常大，輸掉的兩局也都沒有被拉開太多。」他也喊話全隊，接下來兩場仍有機會逆轉系列賽，「後面兩天的比賽都還有機會，我們會繼續拚，希望可以再回到彰化主場比賽。」

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