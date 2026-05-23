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法網》39歲喬科維奇直言 挑戰大滿貫25冠最大阻礙是他

2026/05/23 07:13

喬科維奇。（歐新社）喬科維奇。（歐新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2026年法國網球公開賽週日開戰，男單第3種子喬科維奇（Novak Djokovic）賽前受訪時坦承，年輕的義大利世界球王辛納（Jannik Sinner），將是自己在羅蘭加洛斯紅土球場挑戰大滿貫25冠的最大阻礙。

24歲的辛納手感發燙，不但狂飆29連勝，還橫掃近6項ATP千分等級賽事冠軍，並完成集滿全部9項該等級的「生涯大師賽全滿貫」歷史壯舉，連經驗豐富的喬科維奇都認為，辛納將是法網最難纏的頭號勁敵，「這對他和他的團隊來說是項了不起成就。我們經常談論他在各種場地上的表現有多麼出色。身為史上僅有兩位贏得所有大師賽的球員之一，我知道這有多麼具有挑戰性，有多麼困難。」

法網二連霸的西班牙衛冕者艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）因傷退出，同被譽新世代雙雄的辛納躍居頭號熱門，這位24歲頭號種子若首奪冠軍，還將完成集滿四大賽的「生涯全滿貫」，對此喬科維奇回應：「他現在或許處於職業生涯巔峰狀態，而且Carlos缺席也增加他贏得更多大滿貫冠軍的機會，所以我們來這裡都是為了戰勝他，阻止他獲得更多頭銜，我必須始終保持這種信念。」

5月22日歡度39歲生日的喬科維奇，正是傳奇「三巨頭」現役最後一人，大滿貫24冠當中，包括3度法網紅土掄元，塞爾維亞老將第22回巴黎羅蘭加洛斯出擊，初登場強碰身高203公分的地主重砲佩里卡爾（Giovanni Mpetshi Perricard）。

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