MLB》生涯440次SV的「金寶」遭DFA 大都會拉上大物華裔新秀

金布瑞。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕生涯440次救援成功的37歲明星終結者「金寶」金布瑞（Craig Kimbrel），本季出賽14場，防禦率是偏高的6。大都會今天把金布瑞給指定讓渡（DFA）。

金布瑞前一場出賽是在美國時間5月20日面對國民，當天他後援2.2局失掉2分，包含被國民打者楊恩（Jacob Young）敲出一發兩分砲。

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金布瑞今年1月29日以小聯盟約加盟大都會，4月11日升上大聯盟。金布瑞本季出賽14場，吞下2敗，防禦率為6，有1次中繼成功，共投15局失掉10分，被敲16安包含3轟，賞15次三振、丟6次保送，被打擊率0.286，每局被上壘率為1.47。

對於大都會指定讓渡金布瑞，總教練門多薩（Carlos Mendoza）今天受訪表示，「這真的很艱難。他能理解，也展現非常職業的態度，但昨晚和他談話時，這對我來說並不是一個容易的決定。」

生涯在大聯盟打滾17年的金布瑞，共累積440次救援成功，金布瑞目前可被其他球隊透過讓渡程序認領。門多薩也表示，如果沒有球隊認領，金布瑞仍有可能回到大都會。

大都會也拉上22歲華裔新秀唐天賜（Jonah Tong），門多薩說，唐天賜將從牛棚出發，「目前來看，他是牛棚的一員。他可能會擔任長中繼，這取決於比賽的發展。至少今天、明天，他都會在牛棚待命。」

唐天賜是大都會農場第二號大物，去年在大聯盟出賽5場，拿到2勝3敗、防禦率7.71的成績。

唐天賜。（資料照，美聯社）

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