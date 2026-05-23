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MLB》台灣新星李灝宇猛敲雙安、貢獻2打點 老虎仍吞7連敗

2026/05/23 10:19

李灝宇。（資料照，路透）李灝宇。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕老虎台灣新星李灝宇今天擔任先發第9棒二壘手，全場敲出2安貢獻2分打點。不過，老虎隊最後以4比7敗給金鶯，老虎吞下7連敗，目前以20勝32敗居美聯中區墊底。

老虎隊首局靠麥戈尼格（Kevin McGonigle）的陽春砲先馳得點，李灝宇第3局面對金鶯先發左投艾金（Keegan Akin），他擊出穿越三壘邊線的二壘安打、帶有1分打點。

金鶯3局下靠「北極熊」阿隆索（Pete Alonso）的三分砲超前比數，這是阿隆索本季第10轟。

第4局上老虎1出局攻占二、三壘，先靠野手選擇拿1分。該半局2出局攻占一、三壘，李灝宇敲出三壘方向的內野軟弱滾地球，形成帶有1分打點的內野安打，幫助老虎拿到超前1分，以4比3領先。李灝宇第三打席吞三振。

金鶯打線第4局先靠佛雷爾提（Jack Flaherty）投手犯規拿1分，接著哈勒戴（Jackson Holliday）敲出兩分砲，金鶯單局再拿3分。第6局阿隆索敲出高飛犧牲打，再為金鶯拿到1分。

總計李灝宇全場3打數敲出2安，貢獻2分打點追平本季單場最多，吞1次三振，賽後打擊率升至0.222，整體攻擊指數（OPS）為0.618。

佛雷爾提主投3.1局失6分（3分自責），吞本季第6敗。

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