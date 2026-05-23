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MLB》台灣強投鄧愷威明天凌晨先發！ 太空人今賞小熊6連敗

2026/05/23 08:31

瓦茲奎茲。（路透）瓦茲奎茲。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕太空人今天靠捕手瓦茲奎茲（Christian Vazquez）單場2安2打點，包含一發陽春砲，幫助太空人在客場以4比2擊敗小熊。而近期低迷的小熊苦吞6連敗。

瓦茲奎茲在第3局擊出陽春砲，第4局太空人1出局攻占滿壘，先用滾地球護送1分，瓦茲奎茲再擊出適時安打追加1分。5局上馬修斯（Brice Matthews）敲出適時安打追加保險分，前5局打完太空人以4比0領先。

第6局熊球星「PCA」阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）敲出兩分砲，但小熊打線全場只有4支安打，最終吞下近12場的第10敗。

太空人先發投手阿里格蒂（Spencer Arrighetti）交出5局無失分好投，收本季第6勝。左投金恩（Bryan King）1.1局無失分拿到本季第5次救援成功。太空人隊仍以21勝31敗居美聯西區第四。

這是太空人隊自美國時間2013年6月22日以來，首次在小熊主場瑞格利球場（Wrigley Field）拿到勝利。

小熊先發投手泰昂（Jameson Taillon）主投4.2局失4分，吞本季第4敗。小熊目前以29勝22敗居國聯中區第三。此外，小熊日本好手鈴木誠也此戰4支0，賽後打擊率降至0.261。

太空人將在台灣時間明天（24日）凌晨2點20分再戰小熊，太空人推出台灣強投鄧愷威先發，小熊派出右投瑞伊（Colin Rea）。

鄧愷威本季出賽16場有3場先發，拿到2勝3敗、防禦率2.61，有3次中繼成功，共投31局賞30次三振，丟12次保送、2次觸身球，被打擊率0.198，每局被上壘率為1.10。

鄧愷威。（資料照，法新社）鄧愷威。（資料照，法新社）

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